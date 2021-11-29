Назван возможный рост цен от введения новых экологических платежей

Введение расширенной ответственности производителей и импортеров, которые будут обязаны самостоятельно переработать всю использованную ими упаковку или заплатить экологический сбор, приведет к росту инфляции на 0,1-0,2%. Об этом сообщили в аппарате вице-премьера Виктории Абрамченко, ссылаясь на анализ Минэкономразвития.

Новая концепция расширенной ответственности производителей, утвержденная в конце прошлого года Викторией Абрамченко, предполагает, что компании будут отвечать за утилизацию всей использованной ими упаковки и частично - самих товаров. Однако внести изменения в законодательство своевременно не получилось: из-за разногласий в правительстве законопроект не был согласован в срок.

Предполагается, что новая концепция расширенной ответственности производителей принесет деньги в мусорную отрасль, позволит построить и модернизировать инфраструктуру. При этом основная нагрузка ляжет не на людей, а на компании. По данным прошлого года, бизнес заплатил три млрд рублей экологического сбора, тогда как с граждан за вывоз и утилизацию мусора собрали 190 млрд рублей. По замыслу авторов новой концепции, нагрузка должна быть перенесена с жителей на компании.