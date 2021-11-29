Названы десять самых популярных удаленных профессий

На популярных сайтах по трудоустройству "Работа в России", HH.ru, Superjob.ru чаще всего дистанционную занятость предлагают преподавателям, менеджерам по продажам и закупкам, административным работникам, специалистам по ИТ, специалистам по персоналу, дизайнерам, бухгалтерам, журналистам, инженерам и продавцам. Об этом "Российской газете" рассказали во ВНИИ Труда.

Эксперты утверждают, что этот вид занятости постепенно займет свою нишу на рынке труда, и сегодня около 3/4 занятого населения хотели бы самостоятельно регулировать рабочее время и выбирать, как и где они будут работать. Больше всего интерес к удаленной работе проявляет молодежь, а также работники с высоким уровнем квалификации.

Еще один драйвер развития удаленной занятости, отмечают во ВНИИ Труда, - это рост числа самозанятых. За последние полтора года с апреля 2020 года по ноябрь 2021 года их стало больше в 6 раз. Ожидается, что к 2030 году число граждан, отказавшихся от наемной работы, составит 11-12 млн человек. При этом чаще всего самозанятые сегодня выбирают для себя платформенную занятость, при которой онлайн-платформа выступает посредником между поставщиками услуг (исполнителями работ) и потребителями (клиентами).

В Институте социального анализа и прогнозирования РАНХиГС отмечают, что в ближайшем десятилетии удаленный режим работы будет распространен среди высокооплачиваемых работников. При этом ряд компаний переведет или уже перевела сотрудников на комбинированный режим работы, когда работник обязан посещать офис лишь несколько дней в неделю. "Такой режим рассматривают как наиболее оптимальный большинство работников и работодателей", - говорит старший научный сотрудник Президентской академии Виктор Ляшок. Он также подчеркнул, что в апреле-мае прошлого года до четверти всех работников, работали из дома. Сегодня их доля существенно сократилась (до 5-10%), и сейчас в основном сосредоточена среди работников небольшого круга отраслей.