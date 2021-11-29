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29.11.2021 23:29
Рубрика: В мире

Не менее пяти человек погибли во время урагана в Стамбуле

Текст: Максим Макарычев

Не менее пяти человек погибли во время урагана в Стамбуле. Шторм продвигается к российской акватории Черного моря и во вторник вечером может достичь юга России.

Среди погибших - четыре местных жителя и один иностранец, гражданство которого не разглашается. Как отмечает турецкое издание Hurriyet, кровельные материалы, сорванные с крыши строящегося здания в Стамбуле, упали на проходивших мимо женщину и ее ребенка, который скончался в больнице. Одна женщина, которая поднялась на верхний этаж, чтобы отремонтировать крышу своего дома в районе Султангази Малкочоглу, была ранена, когда кусок доски отломился от крыши и ударился о ее голову. Женщина, которая была доставлена ​​в больницу, скончалась, несмотря на все усилия медиков.

Генконсульство: Россиян среди погибших в результате урагана в Стамбуле нет

Как отметили источники в национальной метеорологической службе, порывы ветра в Стамбуле в понедельник вечером достигали 130 километров в час. Сообщается о как минимум сорока пострадавших, десятках поврежденных зданий, сорванных крышах домов, поваленных деревьях и конструкций, а также заблокированных автострадах. В городе произошло более полутора тысяч ДТП, выведены из строя 52 светофора. Для оказания помощи и локализации последствий стихийного бедствия мобилизованы несколько тысяч спасателей, врачей и представителей других служб.

Власти предупредили, что сильный ветер скоростью до 90 километров в час в Стамбуле будет продолжаться до 18 часов вторника. В городе запрещено движение мотоциклов и электросамокатов, жителей попросили покидать свои дома в случае крайней необходимости. В заявлении метеорологической службы Турции говорится о том, что сильный ветер и шторм продолжатся во вторник в Мраморном море, Эгейском море, Центральной Анатолии, Западном Средиземноморье, внутренних частях Восточного Средиземноморья, особенно в Черном море, а чуть позже - в западных и северных регионах страны.

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