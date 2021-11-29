Новикомбанк стабильно входит в топ-20 самых прибыльных банков России

Новости

Прокурор попросил 4 года колонии для бывшего схигумена Сергия 17:18
Медики назвали симптомы "омикрон"-штамма коронавируса 17:14
В Москве стартовал чемпионат "Московские мастера" по стандартам WorldSkills Russia 16:54
Более 3 тысяч заявок подано на участие в премии "Знание" 16:40
Ростех запатентовал умный прицел 16:40
Путин обсудил с президентом ЦАР борьбу с коронавирусом 16:36
Рябков рассказал о подготовке к переговорам Путина и Байдена 16:26
"Красное уведомление" стало самым просматриваемым фильмом Netflix 16:25
В Москве введен режим повышенной готовности из-за циклона "Бенедикт" 16:19
Рябков: Россия обязательно ответит на высылку своих дипломатов из США 16:10
ЦБ выступил против дискриминации "старых" денег вкладчика 16:09
В Египте выявлен первый случай заражения штаммом "омикрон" 16:07
В Подмосковье два человека погибли в ДТП с участием автобуса 15:59
Интенсивность движения по платным участкам "Автодора" выросла на 10% 15:54
РФПИ: При необходимости модифицированный под "омикрон" "Спутник V" будет готов к февралю 15:53
Apple продала 10 млн iPhone за прошедшие выходные 15:52
Видео: на Стамбул обрушился ураган 15:51
В Египте открылась международная выставка вооружений EDEX-2021 15:46
Трейлер: премьера "Морбиуса" отложена на неделю 15:46
Американский толковый словарь назвал "вакцину" словом года 15:45
"Яндекс" опроверг сообщения СМИ о претензиях ЕЭК к компании 15:45
Дептранс Москвы предупредил автомобилистов об ухудшении погоды 15:23
"Не чаще раза в 10 лет": В регионах ЦФО ожидаются грозы и зарницы 15:22
Как итальянский городок на Сицилии удивил темпами вакцинации 15:21
Набиуллина призвала сворачивать масштабные антикризисные меры в России 15:16
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Вечорко: Даже выйдя из "красной зоны", визитеры не поверили в происходящее
Вечорко: Даже выйдя из "красной зоны", визитеры не поверили в происходящее
Верховный суд объяснил, в каком случае наследуется неприватизированное жилье
Верховный суд объяснил, в каком случае наследуется неприватизированное жилье
Что изменится в жизни россиян в декабре
Что изменится в жизни россиян в декабре
29.11.2021 17:22

Новикомбанк стабильно входит в топ-20 самых прибыльных банков России

Новикомбанк, опорный банк Госкорпорации Ростех, на протяжении трех лет стабильно входит в двадцатку самых прибыльных банков России. Это следует из отчетности, опубликованной на портале Banki.ru.
Фото: предоставлено Новикомбанком Фото: предоставлено Новикомбанком
Фото: предоставлено Новикомбанком

В непростых условиях пандемии Новикомбанк не только сохраняет масштабы деятельности, но и увеличивает объемы выдачи кредитов. Этому способствуют системный подход к принятию решений по выбору надежных партнеров, последовательность в реализации сформированной под руководством акционера стратегии, технологичные инструменты организации клиентской работы, современная и широкая линейка качественных цифровых сервисов, эффективность операционной модели.

Драйвером роста банка является активная поддержка предприятий промышленности, участвующих в реализации национальных целей развития. Среди заемщиков Новикомбанка - ведущие предприятия самолето- и вертолетостроения, судостроения и машиностроения, производители современного радиоэлектронного оборудования, лидеры других высокотехнологичных отраслей, а также их кооперации, в числе которых представители малого и среднего бизнеса.

При финансовой поддержке банка реализуются программы по модернизации ведущих отечественных предприятий, разрабатываются новые технологии, запускается серийное производство инновационной продукции. В частности, банк участвует в финансировании таких проектов, как создание пассажирских лайнеров МС-21 и Ил-96-400М, многоцелевого вертолета АНСАТ, турбовентиляторного двигателя ПД-14, перинатальных центров и многих других.

Поддержка участия Госкорпорации Ростех в национальных проектах стала одним из основных направлений бизнеса Новикомбанка, который полностью адаптировал свою продуктовую линейку с учетом потребностей предприятий, выполняющих приоритетные задачи государства. Банк оказывает содействие в реализации практически всех национальных проектов: "Здравоохранение", "Образование", "Экология", "Безопасные и качественные автомобильные дороги", "Цифровая экономика" и др.

"На протяжении последних лет действие значимых неблагоприятных факторов существенно меняет условия работы банковской системы. При этом Новикомбанк продолжает поддерживать предприятия реального сектора экономики, участвовать в финансировании проектов, направленных на достижение технологической независимости нашей страны, предоставлять средства на реализацию комплексных инфраструктурных программ. Сегодня мы видим, что, несмотря на все сложности, Новикомбанк смог подтвердить эффективность реализуемой модели развития и обеспечить устойчивые темпы роста по всем основным параметрам, что привело к стабильным показателям чистой прибыли на протяжении трех лет", - прокомментировала Председатель Правления Новикомбанка, куратор Воронежского регионального отделения СоюзМаш России Елена Георгиева.

Успешная работа Новикомбанка нашла отражение и в оценках ведущих рейтинговых агентств. В 2021 году авторитетные независимые эксперты подтвердили значимость достигнутых результатов, пересмотрев рейтинги банка в сторону повышения. Национальное рейтинговое агентство АКРА присвоило Новикомбанку рейтинг "А+(RU)" - высокий уровень кредитоспособности и надежности. "Эксперт РА" также повысило банку рейтинг кредитоспособности до уровня "ruА" со стабильным прогнозом. Рейтинг международного агентства Moody"s - "Ва3", прогноз позитивный.

Новикомбанк также занимает первое место по операционной эффективности среди российских банков согласно рейтингу международного финансового издания The Banker (Великобритания).

Пресс-служба

+7 (903) 622-36-18

pr@novikom.ru

АО АКБ "НОВИКОМБАНК" - входит в 20 крупнейших банков России. Согласно рейтингу международного финансового издания The Banker (Великобритания) Новикомбанк занимает первое место по операционной эффективности среди российских банков. Предоставляет полный спектр банковских услуг во всех сегментах финансового рынка. Приоритетное направление деятельности - финансирование отечественных промышленных предприятий высокотехнологичных отраслей, авиации и автопрома. Является профессиональным участником рынка ценных бумаг и участником системы страхования вкладов. Агентство АКРА повысило Новикомбанку рейтинг до уровня "А+(RU)" - высокий уровень кредитоспособности и надежности. "Эксперт РА" также повысило Банку рейтинг кредитоспособности до "ruА" со стабильным прогнозом. Рейтинг международного агентства Moody's - "Ва3", прогноз позитивный. Является членом Союза машиностроителей России. Председатель Правления Новикомбанка Елена Георгиева - Член Бюро ЦС ООО "СоюзМаш России", куратор Воронежского регионального отделения Союза машиностроителей России.

Госкорпорация Ростех - одна из крупнейших промышленных компаний России. Объединяет более 800 научных и производственных организаций в 60 регионах страны. Ключевые направления деятельности - авиастроение, радиоэлектроника, медицинские технологии, инновационные материалы и др. В портфель корпорации входят такие известные бренды, как АВТОВАЗ, КАМАЗ, ОАК, "Вертолеты России", ОДК, Уралвагонзавод, "Швабе", Концерн Калашников и др. Ростех активно участвует в реализации всех 12 национальных проектов. Компания является ключевым поставщиком технологий "Умного города", занимается цифровизацией государственного управления, промышленности, социальных отраслей, разрабатывает планы развития технологий беспроводной связи 5G, промышленного интернета вещей, больших данных и блокчейн-систем. Ростех выступает партнером ведущих мировых производителей, таких как Boeing, Airbus, Daimler, Pirelli, Renault и др. Продукция корпорации поставляется более чем в 100 стран мира. Почти треть выручки компании обеспечивает экспорт высокотехнологичной продукции.

Пресс-релиз предоставлен Новикомбанком

Пресс-релизы Компании Пресс-релизы компаний

Главное сегодня

В Швейцарии отменили Универсиаду из-за нового штамма коронавируса
Президент подписал закон о едином налоговом платеже для бизнеса
МИД ФРГ: Берлин отвергает санкции США против "Северного потока-2"
ВОЗ сообщила об очень высоком риске распространения штамма "омикрон"
Путин поручил не допустить в России последствия энергодефицита в ЕС