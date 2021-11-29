Новое лекарство "МИР-19" будет эффективным против штамма "омикрон"

Российский препарат против коронавируса МИР-19 сможет лечить в том числе больных, зараженных штаммом "омикрон". Об этом заявила руководитель Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова, выступая в эфире телеканала "Россия-24".

По ее словам, лекарство можно будет назначать против любого штамма коронавируса, оно универсально.

Она подчеркнула, что в основе "МИР-19" совершенно новая молекула, и вторая фаза клинических исследований подтвердила его преимущество перед другими лекарствами от COVID-19.

Планируется, что выпускаться препарат будет в разных формах, в том числе - в виде спрея в нос и горло, он сможет предотвращать тяжелые формы развития коронавируса, предупреждать цитокиновый шторм - избыточные реакции иммунной системы при среднетяжелом течении заболевания. Его также можно будет использовать для профилактики развития заболевания после контакта с инфицированным человеком.