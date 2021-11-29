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29.11.2021 07:00
Рубрика: Экономика

Новый год напрокат: что россияне берут в аренду на зимние каникулы

Текст: Татьяна Ткачёва
Судя по запросам в пункты прокат вещей, россияне уже начали готовиться к празднованию Нового года. Они арендуют оборудование для загородного отдыха, украшения для дома и новогодних мероприятий. Этот процесс с первых чисел декабря начнет набирать обороты.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Сезонные предпочтения изучили аналитики онлайн-сервиса по прокату вещей Next2U (объединяет более четырех тысяч арендодателей), основываясь на данных за декабрь 2019 и 2020 годов.

Лидером по популярности оказалось детское автокресло. На такие вещи приходится более половины всех декабрьских запросов на аренду. Спрос традиционно поднимается в преддверии праздников и длинных выходных, поскольку люди стремятся отдохнуть за городом или устроить себе небольшое путешествие.

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Москвичи охотно используют для этого каршеринг, поэтому арендуют и кресло для своего ребенка. Кроме того, удерживающие устройства берут напрокат для друзей и родственников, если те приезжают в гости с детьми не на личном автомобиле.

На втором месте - все для зимнего спорта: лыжи, сноуборды, снаряжение для альпинизма. Интерес к аренде спорттоваров на новогодние каникулы заметно вырос в прошлом году.

Замыкают топ-3 елочные украшения. Советские игрушки и гирлянды пользуются популярностью и стоят уже довольно дорого. Поэтому некоторые пользователи предпочитают брать их напрокат.

Фото: Владимир Астапкович/ РИА Новости
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Далее в рейтинге - маскарадные костюмы. Правда, число таких заказов постепенно снижается. За последние три года спрос на детские карнавальные наряды упал на 40 процентов, отметили в Next2U. Прокатные компании объясняют это доступностью дешевых костюмов на маркетплейсах. Многие клиенты предпочитают приобретать вещи "на один выход" за те же деньги, которые потребовались бы для аренды более качественного наряда.

Пятое место по спросу в декабре занимают игрушки, санки и игровые приставки. Россияне арендуют их, чтобы не хранить дома вещи, которые могут быстро надоесть ребенку или, как санки, нужны лишь два-три месяца в году.

Судя по отзывам пользователей сервиса, прокат игровых приставок позволяет бороться с желанием детей играть на них все свободное время. Когда каникулы кончатся, родители вернут гаджет.

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