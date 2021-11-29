Новый штамм COVID-19 не снизил интереса к турам в Египет

Новости

Первый случай заражения штаммом "омикрон" выявили в Испании 20:17
МЧС Крыма предупредило об усилении ветра до ураганного 20:14
В Москве завершился международный фестиваль, посвященный 700-летию Данте 20:04
Генконсульство: Россиян среди погибших в результате урагана в Стамбуле нет 19:49
МВД просит продлить арест бывшей замминистра просвещения Марине Раковой 19:42
МИД РФ возложил ответственность на НАТО за происходящее на границе Беларуси 18:50
В Крыму сильный ветер обесточил города и повалил деревья 18:48
Криштиану Роналду не приедет на церемонию вручения "Золотого мяча" 18:48
Суд арестовал водителя BMW, которого задерживали со стрельбой в Москве 18:35
Суд оштрафовал Google еще на 3 миллиона рублей 18:10
Фестиваль "Дипломатия Дружбы" объединил почти 15 тысяч школьников из России и Китая 17:59
В Петербурге подведут итоги председательства РФ в Арктическом совете 17:59
В "Газпроме" заявили, что высокие цены на газ негативно влияют на спрос 17:59
Матвиенко предложила работать на опережение по природоподобным технологиям 17:57
Умер актер из "Крокодила Данди" Дэвид Галпилил 17:50
Прокурор попросил 4 года колонии для бывшего схиигумена Сергия 17:18
Медики назвали симптомы "омикрон"-штамма коронавируса 17:14
В Москве стартовал чемпионат "Московские мастера" по стандартам WorldSkills Russia 16:54
Более 3 тысяч заявок подано на участие в премии "Знание" 16:40
Ростех запатентовал умный прицел 16:40
Путин обсудил с президентом ЦАР борьбу с коронавирусом 16:36
Рябков рассказал о подготовке к переговорам Путина и Байдена 16:26
"Красное уведомление" стало самым просматриваемым фильмом Netflix 16:25
В Москве введен режим повышенной готовности из-за циклона "Бенедикт" 16:19
Рябков: Россия обязательно ответит на высылку своих дипломатов из США 16:10
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Вечорко: Даже выйдя из "красной зоны", визитеры не поверили в происходящее
Вечорко: Даже выйдя из "красной зоны", визитеры не поверили в происходящее
Верховный суд объяснил, в каком случае наследуется неприватизированное жилье
Верховный суд объяснил, в каком случае наследуется неприватизированное жилье
Что изменится в жизни россиян в декабре
Что изменится в жизни россиян в декабре
29.11.2021 19:49
Рубрика: Экономика

Новый штамм COVID-19 не снизил интереса к турам в Египет

Текст: Евгений Гайва
Российская газета - Федеральный выпуск № 271(8622)
Сообщения о распространении нового штамма коронавируса "омикрон" вызвали колебания спроса на зарубежные туры, но не снизили его, рассказали "Российской газете" представители туриндустрии. Тем временем Роспотребнадзор ищет новый штамм у прибывающих из-за рубежа туристов.
Туры в Египет на Новый год уже забронировали до 100 тысяч российских туристов. Фото: EPA Туры в Египет на Новый год уже забронировали до 100 тысяч российских туристов. Фото: EPA
Туры в Египет на Новый год уже забронировали до 100 тысяч российских туристов. Фото: EPA

Вопросы по поводу возможных ограничений на авиасообщение с зарубежными странами посыпались от туристов к турагентам в минувшие выходные. Ограничения на полеты в страны Африки, где был выявлен "омикрон", ввели уже десятки стран, в том числе Россия. На туристическом рынке все внимание сосредоточено на Египте. Эта страна - лидер спроса в нынешнем зимнем сезоне и ближе всего к эпицентру распространения инфекции.

Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС
Где россияне могут отдохнуть по низким ценам

В Роспотребнадзоре отмечают, что новый штамм в России пока не обнаружен. "При этом ведется активная работа по секвенированию геномов коронавируса, в том числе от пациентов, посетивших зарубежные страны в последнее время", - отметили в ведомстве. Что будет, если этот штамм все же выявят у побывавших в Египте туристов, еще не известно. Заболевшие "омикрон"-штаммом уже выявлены более чем в десяти странах мира.

"По Египту есть колебания спроса, по другим направлениям никаких изменений нет", - рассказал "РГ" собеседник в одной из туристических компаний. Теми же наблюдениями поделились и в другой компании. В Tez Tour отметили, что не фиксируют отказов от туров в Египет. Более того, интерес к направлению подогрели акция "Черная пятница" и скидки.

Выбор доступных направлений на Новый год очень ограничен, поэтому и спросу корректироваться некуда, поясняет вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин. "Спрос высокий. Все что можно было забронировать - забронировали и еще бронируют", - сказал он.

По данным Ассоциации туроператоров России, туры в Египет на Новый год приобрели до 100 тысяч туристов на общую сумму до 4 млрд рублей.

Выбор пляжных направлений на зиму ограничен, потому спрос высокий, туристы бронируют все что можно, говорят представители туриндустрии

На других доступных зимних направлениях, среди которых Куба, Доминикана и Мексика, ситуация с коронавирусом пока никак не сказывается. Цены, как обычно, будут выше на "пиковые" даты, отмечают эксперты.

Рынок еще не успел отреагировать, туристы ведут себя более или менее спокойно, пока никаких запрещающих информационных поводов, отметил президент Союза турагентств Сергей Голов.

Экономика Туризм Правительство Роспотребнадзор

Главное сегодня

МИД: Постпредство РФ при НАТО в Брюсселе вряд ли возобновит работу
Центр Гамалеи начал адаптировать "Спутник V" под штамм омикрон
Генконсульство: Россиян среди погибших в результате урагана в Стамбуле нет
Президент подписал закон о едином налоговом платеже для бизнеса
Умер создатель фильмов "Бег", "Легенда о Тиле", "Тегеран-43" Владимир Наумов
Россияне рассказали, что хотят получить от работодателя на Новый год
Что будет с рублем в декабре