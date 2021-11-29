Новый штамм COVID-19 не снизил интереса к турам в Египет

Сообщения о распространении нового штамма коронавируса "омикрон" вызвали колебания спроса на зарубежные туры, но не снизили его, рассказали "Российской газете" представители туриндустрии. Тем временем Роспотребнадзор ищет новый штамм у прибывающих из-за рубежа туристов.

Туры в Египет на Новый год уже забронировали до 100 тысяч российских туристов. Фото: EPA

Вопросы по поводу возможных ограничений на авиасообщение с зарубежными странами посыпались от туристов к турагентам в минувшие выходные. Ограничения на полеты в страны Африки, где был выявлен "омикрон", ввели уже десятки стран, в том числе Россия. На туристическом рынке все внимание сосредоточено на Египте. Эта страна - лидер спроса в нынешнем зимнем сезоне и ближе всего к эпицентру распространения инфекции.

В Роспотребнадзоре отмечают, что новый штамм в России пока не обнаружен. "При этом ведется активная работа по секвенированию геномов коронавируса, в том числе от пациентов, посетивших зарубежные страны в последнее время", - отметили в ведомстве. Что будет, если этот штамм все же выявят у побывавших в Египте туристов, еще не известно. Заболевшие "омикрон"-штаммом уже выявлены более чем в десяти странах мира.

"По Египту есть колебания спроса, по другим направлениям никаких изменений нет", - рассказал "РГ" собеседник в одной из туристических компаний. Теми же наблюдениями поделились и в другой компании. В Tez Tour отметили, что не фиксируют отказов от туров в Египет. Более того, интерес к направлению подогрели акция "Черная пятница" и скидки.

Выбор доступных направлений на Новый год очень ограничен, поэтому и спросу корректироваться некуда, поясняет вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин. "Спрос высокий. Все что можно было забронировать - забронировали и еще бронируют", - сказал он.

По данным Ассоциации туроператоров России, туры в Египет на Новый год приобрели до 100 тысяч туристов на общую сумму до 4 млрд рублей.

Выбор пляжных направлений на зиму ограничен, потому спрос высокий, туристы бронируют все что можно, говорят представители туриндустрии

На других доступных зимних направлениях, среди которых Куба, Доминикана и Мексика, ситуация с коронавирусом пока никак не сказывается. Цены, как обычно, будут выше на "пиковые" даты, отмечают эксперты.

Рынок еще не успел отреагировать, туристы ведут себя более или менее спокойно, пока никаких запрещающих информационных поводов, отметил президент Союза турагентств Сергей Голов.