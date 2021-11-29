Объединены крупнейшие базы для поиска работы

Безработного теперь могут устроить директором магазина или дизайнером. База вакансий государственного сервиса "Работа в России" теперь будет наполнена предложениями, размещенными на портале на крупном частном портале HeadHunter. Соглашение об этом подписали глава Роструда Михаил Иванков и гендиректор ООО "Хэдхантер" Михаил Жуков.

Это значит, что при трудоустройстве безработных сотрудники службы занятости смогут видеть и предлагать вакансии, размещенные на HeadHunter. Раньше они были ограничены базой "Работа в России".

"Сотрудничество позволит не только увеличить число предложений трудоустройства на "Работе в России", но и повысить качество трудоустройства центрами занятости населения, которые в настоящее время переходят на оказание услуг в электронном виде на базе Единой цифровой платформы в сфере занятости и трудовых отношений "Работа в России", - сообщил Михаил Иванков.

HeadHunter - компания коммерческая и больше переживает о своих клиентах - компаниях, которым нужны сотрудники. За последний год ситуация на рынке труда здорово поменялась. Если в прошлом ноябре на каждую вакансию приходилось 5,9 резюме, то сейчас только 3,9. Нормальной считается ситуация, когда это соотношение находится в интервале от 5 до 6, объяснили в HeadHunter. При нынешнем же уровне работу найти проще, чем заполнить открытые вакансии - людей везде банально не хватает, подтвердили в ассоциации частных агентств занятости. Размещая резюме на портале НН, заказчик теперь сможет поставить "галочку", и его предложение увидит больше соискателей, следовательно, и шанс, что нужного сотрудника удастся быстрее найти, увеличится.

"Кроме того, это обеспечит реализацию работодателями требований статьи 25 закона о занятости", - добавил Жуков. С 1 января 2022 года размещение информации об открытой вакансии на платформе "Работа в России" станет обязательным для большинства работодателей.

Платформа "Работа в России" имеет явный перекос в сторону вакансий, резюме же, как и посетителей-соискателей там недостаточно, считает ведущий специалист по маркетинговым коммуникациям Kelly Services Елена Шарошкина.

"Усилия государства по развитию этой платформы должны быть в первую очередь сосредоточены на привлечении туда соискателей, а не работодателей, - отмечает вице-президент группы компаний Ancor Алексей Миронов. - Успех платформы возможен, когда там будет огромное количество кандидатов. И государство имеет большое количество инструментов для их привлечения, например, через портал госуслуг. Работать надо не только с безработными, зарегистрированными в службе занятости, а со всем трудоспособным населением".

Кроме того, он напоминает, что государство само по себе очень крупный работодатель, поэтому предлагает выкладывать на портале больше вакансий в государственных и муниципальных организациях: от руководящих должностей госслужащих и до рядовых позиций в ЖКХ.

Для ускорения процесса трудоустройства безработных Роструду надо привлечь на "Работу в России" больше предложений о простых рабочих вакансиях, добавляет Шарошкина. Кроме того, по ее мнению, всем сильно упростит жизнь доработка интерфейса и устранение ряда технических сложностей. Например, требование указывать место нахождения компании с точностью до номера дома или конкретный размер зарплаты вместо привычного всем диапазона.