Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) опубликовала ежегодный доклад о преступлениях на почве ненависти за 2020 год. В докладе привлекает внимание большое число нападений на христиан, происходящих в традиционно христианских европейских странах. За прошлый год зафиксировано 981 такое нападение (в 2019 году было отмечено менее 600 преступлений).

Из них 871 нападение на христианскую собственность, 55 случаев угроз и 56 случаев нападения на людей. "Христиане становятся жертвами преступлений на почве ненависти во всем регионе ОБСЕ", - сказано в докладе. Регион ОБСЕ - это вся Европа, все страны бывшего СССР, Турция, Монголия, США и Канада, всего 57 государств. "...Отчеты включают сообщения о физических нападениях и убийствах, - сказано в докладе. - ...Граффити и вандализм против мест отправления культа, осквернение кладбищ и поджоги церквей являются одними из наиболее распространенных видов преступлений, мотивированных предубеждением против христиан".

Сведения, предоставленные ОБСЕ, явно неполны, поскольку отчеты предоставили лишь 11 стран: Великобритания, Германия, Греция, Дания, Ирландия, Польша, США, Украина, Финляндия, Франция, Хорватия. Мадлен Энцлбергер, глава "Обсерватории нетерпимости и дискриминации христиан" (OIDACE) считает в этой связи, что на самом деле преступлений против христиан намного больше. "Только 8 из 136 организаций гражданского общества или международных организаций постоянно сообщали о преступлениях против христиан", - отмечает она. Как считает директор Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ ОБСЕ) Маттео Мекаччи, "большинство подобных преступлений остаются незарегистрированными и не преследуются по закону, а жертвы остаются без поддержки".

Как сообщает отдел внешних церковных связей Московской патриархии, "больше всего преступлений на почве ненависти к христианам зафиксировано в Польше - 241 случай в 2020 году, с преобладанием актов вандализма в отношении католической собственности в связи с выступлениями Церкви против абортов. В отчете ОБСЕ сообщается о 172 подобных инцидентах в Германии, 159 во Франции и 113 в Италии.