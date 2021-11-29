"Омикрон" отследят спецслужбы

Пока мировое сообщество разбирается, насколько опасен новый штамм коронавируса "омикрон", некоторые государства подключили спецслужбы к отслеживанию цепочек заболевших. Первопроходцем стал Израиль, который накануне на две недели полностью закрыл границы.

Вскоре премьер страны Нафтали Беннет подписал новое распоряжение, разрешающее Службе общей безопасности Израиля (ШАБАК) отслеживать геолокацию зараженных "омикроном". Чрезвычайную меру ввели до полуночи 2 декабря. "Определение местоположения по сотовому телефону будет производиться для выявления заболевших и прерывания цепочки заражений. Такие меры будут применяться только в отношении инфицированных новым штаммом. Речи о широком применении не идет", - цитирует РИА Новости заявление канцелярии премьера Израиля. Там уточнили, что ШАБАК не собирается заниматься контролем за тем, как граждане соблюдают самоизоляцию. И если станет понятно, что распространение "омикрона" уже не сдержать, то использование спецслужбы в этих целях точно прекратят.

По израильскому пути пошла Япония, став второй страной в мире, которая полностью закрыла въезд для всех иностранцев из-за "омикрона". Как объявил премьер страны Фумио Кисида, запрет вводится с 30 ноября до тех пор, "пока не удастся выяснить всю информацию и новом штамме". Это означает отмену визовых послаблений для иностранных студентов, бизнесменов и некоторых специалистов, которые до сих пор могли въехать в Страну восходящего солнца при наличии у них прививки и соблюдении трехдневного карантина.

В Амстердаме полицию и сотрудников сил безопасности подключили к круглосуточной охране отеля, куда отправили на карантин пассажиров из ЮАР с подозрением на "корону". Его обнаружили у 61 человека, причем в 13 случаях подтвердился новый штамм-мутант. Как пишет Spiegel Online, двум постояльцам удалось сбежать из отеля. Это 30-летний испанец и его 28-летняя португальская подруга, один из которых точно болен ковидом. Они попытались улететь в Испанию, однако полицейские сняли парочку с рейса. Против нарушителей, вернувшихся в "резервацию", возбудили дело об угрозе общественной безопасности.

Уже известно, что кризисный штаб по борьбе с "короной" при новом кабмине ФРГ возглавит военный - генерал бундесвера. Между тем из страны приходят подробности о нелегальной вакцинации, которую на выходных пресекла полиция в частном аэропорту Любека. Его владелец - 74-летний бизнесмен и ученый-иммунолог Винфрид Штекер - изобрел некую "вакцину", которую успели вколоть десяткам добровольцев. Если поначалу сообщалось о 50 немцах, которым ввели "вакцину от Штекера", то теперь выясняется, что их было более ста, еще 600 желающих не дождались очереди. Более того, господин Штекер заявил газете Bild, будто за время пандемии он успел привить своим препаратом 20 тысяч человек. Очевидно, с этими заявлениями придется разбираться правоохранителям.

Между тем в Швейцарии подоспели результаты референдума о QR-кодах, инициированного противниками мер правительства. Они надеялись, что граждане скажут "нет" ковид-паспортам, однако расчет не оправдался: 62,1 процента участников плебисцита поддержали систему санитарных пропусков. Зато в Дании против них выступили представители церкви. Как сообщает агентство DR Nyheder, они заявили об ущемлении прав прихожан, однако оспорить решение властей пока не удалось. Ну, а в Британии на фоне распространения "омикрона" ввели обязательный масочный режим на транспорте и в общественных местах - от магазинов и парикмахерских до почты и банков.