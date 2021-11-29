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29.11.2021 09:34
Рубрика: Общество

Опрос: Около 60% пар расстаются из-за разного уровня культуры

Текст: Владимир Емельяненко

Около 60% супружеских пар расходились из-за разного уровня духовного и интеллектуального развития. Таковы итоги опроса книжного сервиса ЛитРес и сайта знакомств Mamba, который публикует ТАСС. По данным исследования, духовное и интеллектуальное развитие партнера в браке имеет значение для 94% участников опроса. Лишь 6% полагают, что такого рода работа над собой не имеет значения. Любовь к чтению и литературе у партнера по браку считают важным качеством 72% опрошенных, 28% полагают, что этот фактор не имеет значения. Одновременно 59% признают, что разница в уровне культуры служила причиной развода, а 41% не сталкивались с подобной ситуацией.

Фото: Станислав Красильников/ТАСС
Россияне предпочитают читать, а не слушать книги

Среди главных причин предпочтения читающих избранников участники опроса отмечали - богатый словарный запас и широкий кругозор (68%), интеллигентность и развитый интеллект (44%), способность критически мыслить (43%), уверенность в себе и эрудиция (38%), хорошая память (30%), высокий уровень творческих и креативных способностей (26%). Среди других причин предпочтения партнеров, которые любят читать, - "у них есть чему поучиться" - 20% и "у них высокие карьерные перспективы" - 17%. Правда, все же 18% заметили, что не придают значения последнему критерию.

В список наиболее читаемых писателей, по итогам опроса, вошли - Михаил Булгаков - 51%, Александр Пушкин - 47%, Федор Достоевский - 43%, Жюль Верн - 37% и Антон Чехов - 36%. Далее топ-10 составили - Эрих Мария Ремарк, Николай Гоголь, Рэй Брэдбери, Аркадий и Борис Стругацкие, Антуан де Сент-Экзюпери.

Среди современных зарубежных и отечественных авторов пятерку наиболее читаемых образовали - Борис Акунин, Джоан Роулинг, Пауло Коэльо, Харуки Мураками и Виктор Пелевин. В десятку вошли - Сергей Лукьяненко, Джордж Мартин, Захар Прилепин, Дмитрий Глуховский и Дмитрий Быков.

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