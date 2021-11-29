"Панораму Венеции" длиной 23 метра покажут на выставке в Москве

Такой Венеции вы еще не видели. Лучшие виды этого уникального города с большой историей можно будет увидеть на выставке "Панорама Венеции. Открытие бесконечного горизонта" в Государственном научно-исследовательском музее архитектуры им. А.В. Щусева. Это совместный проект музея, Итальянского Института культуры в Москве и Фонда Кверини-Стампалья (Венеция). Выставка проходит при поддержке Посольства Италии в рамках перекрестного года музеев Италии и России.

История особого сюжета - "панорама Венеции", - зародившегося в рамках жанра городского пейзажа ведуты, давно увлекла Джандоменико Романелли и Паскалин Ватен. Они тщательнейшим образом изучали уникальную панораму Венеции художника Джованни Бьязина, длина которой около 23 метров. Эта панорама была создана в качестве особого художественного аттракциона для Национальной художественной выставки 1887 года в Венеции - предшественницы прославленных Венецианских Биеннале современного искусства.

Итальянская версия проекта с большим успехом прошла с июня по октябрь 2021 года в музее Кверини-Стампалья в Венеции. Теперь с поражающими воображение видами города на воде сможет познакомиться и российская публика.

В итало-российской версии выставки произведения из собрания Музея архитектуры им. А.В. Щусева добавили в экспозицию тему венецианской ведуты XVIII века, не только сохранившей на холсте и бумаге впечатляющие виды города, но и зафиксировавшей традиции венецианской видовой живописи Антонио Каналетто, Микеле Мариески и других венецианских художников.

В Москве покажут уникальные панорамы Венеции XV-XVIII веков, которые в течение столетий вдохновляли и манили в этот город путешественников со всего мира. С помощью современных технологий будет воссоздана "Панорама Венеции" Джованни Бьязина. Впервые широкой публике представят фрагменты копии этой диорамы, созданные Джованни Бьязином и его сыном Витторио для участия во Всемирной выставке.

Посетители пройдут весь путь от старинных гравюр с видами Венеции до современных путеводителей, от иллюстрированных карт XVIII-XIX веков до панорамных литографий. Экспонаты продемонстрируют, как диорама Венеции Джованни Бьязина 1887 года стала предтечей европейского видового кинематографа конца XIX-XX веков.

Кураторы проекта Джандоменико Романелли, Паскалин Ватен и Юлия Ратомская. Для посетителей выставка будет открыта с 3 декабря 2021 года по 27 февраля 2022 года.