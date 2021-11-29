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29.11.2021 21:15
Рубрика: Власть

Первое совместное учение ВМФ России и ВМС стран АСЕАН пройдет в Индонезии

Текст: Юрий Гаврилов

В понедельник отдел информационного обеспечения Тихоокеанского флота сообщил, что большой противолодочный корабль ТОФ "Адмирал Пантелеев" прибыл в Индонезию и встал на рейде порта Белаван.

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"Планируется, что боевой корабль примет участие в первом совместном военно-морском учении ВМФ России и военно-морских сил Ассоциации государств Юго-Восточной Азии "Россия-АСЕАН" ("ARNEX")", - проинформировали в штабе Тихоокеанского флота.

Это учение пройдет с 1 по 3 декабря в районе Северной Суматры (Индонезия). В пресс-службе ТОФ заявили, что оно направлено на отработку взаимодействия между российским Военно-морским флотом и ВМС стран-членов АСЕАН. Что, в свою очередь, необходимо для обеспечения безопасности морской экономической деятельности и гражданского судоходства.

Власть Безопасность Армия В мире Юго-Восточная Азия Индонезия Правительство Минобороны

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