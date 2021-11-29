Первое совместное учение ВМФ России и ВМС стран АСЕАН пройдет в Индонезии

В понедельник отдел информационного обеспечения Тихоокеанского флота сообщил, что большой противолодочный корабль ТОФ "Адмирал Пантелеев" прибыл в Индонезию и встал на рейде порта Белаван.

"Планируется, что боевой корабль примет участие в первом совместном военно-морском учении ВМФ России и военно-морских сил Ассоциации государств Юго-Восточной Азии "Россия-АСЕАН" ("ARNEX")", - проинформировали в штабе Тихоокеанского флота.

Это учение пройдет с 1 по 3 декабря в районе Северной Суматры (Индонезия). В пресс-службе ТОФ заявили, что оно направлено на отработку взаимодействия между российским Военно-морским флотом и ВМС стран-членов АСЕАН. Что, в свою очередь, необходимо для обеспечения безопасности морской экономической деятельности и гражданского судоходства.