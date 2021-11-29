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29.11.2021 20:17
Рубрика: В мире

Первый случай заражения штаммом "омикрон" выявили в Испании

Текст: Юрий Когалов

В Испании зарегистрирован первый случай заражения новым штаммом коронавируса "омикрон". Об этом пишет El Mundo со ссылкой на службу микробиологии столичной больницы имени Грегорио Мараньона.

Фото: Антон Денисов/ РИА Новости
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Инфекция была выявлена у путешественника, прибывшего из Южной Африки транзитом через Нидерланды. После подтверждения заражения по прилету в Мадрид (в аэропорту был сделан экспресс-тест) мужчина был помещен в госпиталь. Медицинские службы испанской столицы установили также наблюдение за всеми, кто прибыл из Амстердама на одном самолете с ним.

Как заверил премьер-министр королевства Педро Санчес, "омикрон" не повлияет на жизнь простых испанцев. Однако власти страны уже начали предпринимать меры, чтобы не допустить распространения нового штамма. Правительство ввело десятидневный карантин для путешественников из стран Южной Африки (Ботсваны, Эсватини, Лесото, Мозамбика, Намибии, ЮАР и Зимбабве). Это правило будет действовать как минимум две недели. Десятидневный карантин может быть сокращен, если на седьмой день путешественник пройдет ПЦР-тест с отрицательным результатом.

По данным МИД Испании, в Южной Африке находятся около 200 испанцев, они могут вернуться домой на обычных коммерческих рейсах. Специальный рейс будет организован только из Мозамбика, куда обычно не летают испанские авиаперевозчики.

Между тем "омикрон" был выявлен и в Швеции. "Новый вариант вируса SARS-CoV-2, названный "омикрон", был обнаружен в Швеции у путешественника, который недавно пребывал в Южной Африке", - сообщили в местном министерстве здравоохранения.

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