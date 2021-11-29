Песков заявил о надежде на разговор Путина и Байдена до конца года

По-прежнему остается неизвестной точная дата предстоящей телефонной беседы президентов России и США.

"Сейчас в планах такого разговора нет, - ответил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков на вопрос о том, может ли он пройти в ближайшие два дня, до встречи ОПЕК. "Но рабочие планы на то и рабочие, что в них добавляются мероприятия, корректируются", - заметил он.

"Пока какой-то согласованной четкой даты нет", - сказал Песков. Но, по его словам, есть надежда, что это может быть до конца года.

Пресс-секретарь президента РФ не стал исключать вопрос цены на нефть как одну из возможных тем разговора Владимира Путина и Джо Байдена, но заметил, что "пока каких-то фиксированных наборов тем нет". "Конечно, в первую очередь речь пойдет о двусторонних отношениях", - сказал он.

Напомним, что заседание ОПЕК+ назначено на 2 декабря.