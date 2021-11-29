Песков заявил об отсутствии подготовки саммита Путина и Зеленского

Сейчас никакой встречи президентов России и Украины не готовится.

"Нет, на данный момент не ведется", - заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов о том, идет ли подготовка саммита Владимира Путина и Владимира Зеленского.

На вопрос о предложении Турции провести у себя встречу с участием лидеров России и Украины, Песков сказал, что не комментирует источники. И еще напомнил, что Россия вовсе не сторона конфликта, поэтому на таком саммите найти решение проблемы нельзя. С одной стороны сторона конфликта Киев, а с другой - представители самопровозглашенных республик, в который уже раз напомнил пресс-секретарь президента РФ.

Песков также напомнил позицию российского лидера: важно сделать так, чтобы Минские договоренности претворялись в жизнь, чтобы Киев выполнил свои обязательства. "Этого пока не происходит", - оценил он. Пресс-секретарь президента России назвал Минские договоренности единственной базой, на которой может идти переговорный процесс по урегулированию внутриукраинского конфликта.