Подведены итоги конкурса среди книг о православной культуре

- Главной темой для многих изданий стало 800-летие Александра Невского, - говорит митрополит Калужский и Боровский Климент. - Но все книги наших лауреатов помогают обрести смысл жизни, веру и любовь к Отечеству.
Конкурс награждает победителей по 10 номинациям и охватывает самые разные жанры, начиная от научных монографий, иллюстрированных альбомов, энциклопедий и справочников и кончая сборниками стихов и прозы.
Самых достойных определяет жюри, в этом году в нем работали протоиерей Владимир Вигилянский, писатели Владимир Крупин, Алексей Варламов, Олеся Николаева, президент РГБ Виктор Федоров, директор исторической библиотеки Михаил Афанасьев и др.
Главный приз получил проект "Святые России", выпущенный издательством Фонда социально-культурных инициатив. В эту книжную серию вошли монографии, посвященные Сергию Радонежскому, Крестителю Руси князю Владимиру и княгине Ольге, Иоанну Кронштадтскому, Иосифу Волоцкому, Серафиму Саровскому. Каждая книга сделана как энциклопедия - подготовлена коллективом авторов на основе научных исследований, работы с архивными материалами и музейными экспонатами. Один из героев серии - Александр Невский. Кроме биографии благоверного князя в книге рассказывается об его образе в иконописи и миниатюрах летописных сводов, в живописи и кино. Много внимания уделяется истории Александро-Невской лавры и храмов, освященных в его честь. Это взгляд на его личность из XXI века.
Митрополит Иларион отмечен в конкурсе как автор книг "Тайна Богоматери" и "Евангелие Достоевского". Иеромонах Пафнутий (Фокин) получил награду за книгу "Троице-Сергиева лавра и Великая Отечественная война". Священник и поэт Геннадий Рязанцев-Седогин поощрен призом за сборник стихов "Вселенная как колокол". Среди лауреатов известный писатель и носитель легендарной для русской культуры фамилии Михаил Тарковский с книгою "Три урока". Петербурженка Ирина Богданова отмечена за роман "Уроки каллиграфии".
Координатор Ассоциации писателей Урала Александр Кердан награжден как автор произведений, объединенные армейской тематикой. Особое внимание конкурс уделяет детской литературе. Среди лауреатов этого года Анна Сапрыкина с книгой "Я встречаю праздник". Автор - мама семерых детей, предлагает читателям сценарии проведения главных христианских праздников в кругу семьи и делится опытом живой веры. Отмечена молодая писательница из Санкт-Петербурга Таисия Бартова-Грозовская, написавшая книгу "Жители Невского проспекта, или Филин Мудрик и его друзья". Среди книг, отмеченных призами, внушительное место занимает литература о христианских подвижниках. Она останавливает на таких фигурах как святитель Иннокентий Пензенский, архиепископ Бонифаций - апостол Германии, священномученики ХХ века.