Подведены итоги конкурса среди книг о православной культуре

Несмотря на все трудности пандемии и кризисы во многих областях, включая издательскую деятельность, в этом году пришло больше заявок на организованный Издательским советом Московского патриархата конкурс "Просвещение через книгу".

- Главной темой для многих изданий стало 800-летие Александра Невского, - говорит митрополит Калужский и Боровский Климент. - Но все книги наших лауреатов помогают обрести смысл жизни, веру и любовь к Отечеству.

Конкурс награждает победителей по 10 номинациям и охватывает самые разные жанры, начиная от научных монографий, иллюстрированных альбомов, энциклопедий и справочников и кончая сборниками стихов и прозы.

Самых достойных определяет жюри, в этом году в нем работали протоиерей Владимир Вигилянский, писатели Владимир Крупин, Алексей Варламов, Олеся Николаева, президент РГБ Виктор Федоров, директор исторической библиотеки Михаил Афанасьев и др.

Главный приз получил проект "Святые России", выпущенный издательством Фонда социально-культурных инициатив. В эту книжную серию вошли монографии, посвященные Сергию Радонежскому, Крестителю Руси князю Владимиру и княгине Ольге, Иоанну Кронштадтскому, Иосифу Волоцкому, Серафиму Саровскому. Каждая книга сделана как энциклопедия - подготовлена коллективом авторов на основе научных исследований, работы с архивными материалами и музейными экспонатами. Один из героев серии - Александр Невский. Кроме биографии благоверного князя в книге рассказывается об его образе в иконописи и миниатюрах летописных сводов, в живописи и кино. Много внимания уделяется истории Александро-Невской лавры и храмов, освященных в его честь. Это взгляд на его личность из XXI века.

Митрополит Иларион отмечен в конкурсе как автор книг "Тайна Богоматери" и "Евангелие Достоевского". Иеромонах Пафнутий (Фокин) получил награду за книгу "Троице-Сергиева лавра и Великая Отечественная война". Священник и поэт Геннадий Рязанцев-Седогин поощрен призом за сборник стихов "Вселенная как колокол". Среди лауреатов известный писатель и носитель легендарной для русской культуры фамилии Михаил Тарковский с книгою "Три урока". Петербурженка Ирина Богданова отмечена за роман "Уроки каллиграфии".

Среди лауреатов этого года известный писатель и носитель легендарной для русской культуры фамилии Михаил Тарковский с книгою "Три урока"

Координатор Ассоциации писателей Урала Александр Кердан награжден как автор произведений, объединенные армейской тематикой. Особое внимание конкурс уделяет детской литературе. Среди лауреатов этого года Анна Сапрыкина с книгой "Я встречаю праздник". Автор - мама семерых детей, предлагает читателям сценарии проведения главных христианских праздников в кругу семьи и делится опытом живой веры. Отмечена молодая писательница из Санкт-Петербурга Таисия Бартова-Грозовская, написавшая книгу "Жители Невского проспекта, или Филин Мудрик и его друзья". Среди книг, отмеченных призами, внушительное место занимает литература о христианских подвижниках. Она останавливает на таких фигурах как святитель Иннокентий Пензенский, архиепископ Бонифаций - апостол Германии, священномученики ХХ века.