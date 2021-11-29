Посольство России в КНДР не урежет состав до двух сотрудников

Новости

Ракету "Ярс" в Козельской дивизии РВСН загрузили в шахту 05:10
На лондонской бирже ICE нефть подорожала на пять процентов 05:06
В Канаде выявили первые два случая заражения омикрон-штаммом SARS-CoV-2 03:57
Вильфанд назвал причину температурных качелей в Москве этой зимой 03:30
В Нидерландах прилетевшая из ЮАР пара сбежала из карантинного отеля 02:45
Вучич: США пытаются выдавить Россию с газового рынка Европы 02:25
РПЛ выступила с заявлением в связи с задержанием фанатов ЦСКА 02:08
ВКС России получат новые самолеты с гиперзвуковым оружием 01:33
Врач Лысенко объяснила, из-за чего РФ все глубже погружается в COVID-19 00:55
В центре Праги прошел митинг против жестких коронавирусных ограничений 00:31
Умер дизайнер Вирджил Абло 28.11.2021
Марокко временно прекратит прием пассажирских авиарейсов 28.11.2021
Овечкин забросил 749-ю шайбу в НХЛ 28.11.2021
В Швейцарии избиратели поддержали введение сертификата вакцинации 28.11.2021
У православных начался Рождественский пост 28.11.2021
ВОЗ: Пока неизвестно, опаснее ли омикрон других штаммов коронавируса 28.11.2021
В Калмыкии ограничения по COVID-19 продлили до 23 января 2022 года 28.11.2021
Израиль разрешил отслеживать местоположение носителей омикрон-штамма 28.11.2021
Зоран Лукич: Два дня говорим про настрой на Исландию 28.11.2021
До 1 623 сократилось количество военнослужащих с коронавирусом 28.11.2021
Медведев выразил соболезнования в связи со смертью Градского 28.11.2021
В Москве квартиру "нарезали" на шесть студий 28.11.2021
Песков не будет пока делать назальную вакцину от коронавируса 28.11.2021
Песков назвал беспочвенными утверждения об агрессивных намерениях России 28.11.2021
Песков назвал формат возможной встречи Путина с Байденом 28.11.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Где в Москве можно покататься на коньках, лыжах и с горок
Где в Москве можно покататься на коньках, лыжах и с горок
После публикации "РГ" за Максима заступилась прокуратура
После публикации "РГ" за Максима заступилась прокуратура
Что изменится в жизни россиян в декабре
Что изменится в жизни россиян в декабре
29.11.2021 04:10
Рубрика: В мире

Посольство России в КНДР не урежет состав до двух сотрудников

Текст: Олег Кирьянов (Сеул)
Российская газета - Федеральный выпуск № 270(8621)
Часть сотрудников посольства России в Пхеньяне недавно покинула КНДР, но в дипмиссии продолжает работать примерно треть состава от допандемийного уровня.

Коллектив "работоспособен и полностью выполняет все возложенные на него обязанности", заверил "Российскую газету" посол РФ в Пхеньяне Александр Мацегора, опровергнув сообщения в западных СМИ о том, что в Пхеньяне осталось только два наших дипломата.

Фото: AFP/Anthony WALLACE
Власти Южной Кореи предупредили о приближении чрезвычайной ситуации с COVID-19

"В настоящий момент в посольстве осталось девять дипломатов, а также свыше двадцати технических сотрудников", - рассказал посол, отметив, что оставшиеся в основном - "мужчины, проводившие своих жен и детей на Родину". Ранее англоязычное издание NK News, ссылаясь на "информированные источники", сообщило, что в ближайшее время посольство РФ покинут десятки сотрудников, после чего в нем останутся лишь два дипломата, включая посла.

В связи с пандемией COVID-19 КНДР резко ограничила сообщение с внешним миром, что усложнило работу иностранных представительств. Страну покинули все западные посольства и представительства международных организаций. Сейчас в Пхеньяне работают только восемь посольств, включая российское.

В мире Восточная Азия Северная Корея

Главное сегодня

Вучич: США пытаются выдавить Россию с газового рынка Европы
ВОЗ: Пока неизвестно, опаснее ли омикрон других штаммов коронавируса
Врач Лысенко объяснила, из-за чего РФ все глубже погружается в COVID-19
ВКС России получат новые самолеты с гиперзвуковым оружием
РПЛ выступила с заявлением в связи с задержанием фанатов ЦСКА
Смогут ли США разрушить сделку ОПЕК+
Американцев поразили фото советского солдата Кобытева до и после войны