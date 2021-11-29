Посольство России в КНДР не урежет состав до двух сотрудников

Часть сотрудников посольства России в Пхеньяне недавно покинула КНДР, но в дипмиссии продолжает работать примерно треть состава от допандемийного уровня.

Коллектив "работоспособен и полностью выполняет все возложенные на него обязанности", заверил "Российскую газету" посол РФ в Пхеньяне Александр Мацегора, опровергнув сообщения в западных СМИ о том, что в Пхеньяне осталось только два наших дипломата.

"В настоящий момент в посольстве осталось девять дипломатов, а также свыше двадцати технических сотрудников", - рассказал посол, отметив, что оставшиеся в основном - "мужчины, проводившие своих жен и детей на Родину". Ранее англоязычное издание NK News, ссылаясь на "информированные источники", сообщило, что в ближайшее время посольство РФ покинут десятки сотрудников, после чего в нем останутся лишь два дипломата, включая посла.

В связи с пандемией COVID-19 КНДР резко ограничила сообщение с внешним миром, что усложнило работу иностранных представительств. Страну покинули все западные посольства и представительства международных организаций. Сейчас в Пхеньяне работают только восемь посольств, включая российское.