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29.11.2021 17:52
Рубрика: Общество

В Израиле обнаружена праща древнего царя Сирии

Текст: Денис Передельский
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В Израиле археологи при проведении раскопок на холмах Южного Хеврона обнаружили свинцовый снаряд для пращи, на котором выгравирован символ Зевса и имя эллинистического царя Диодота Трифона, который правил древней Сирией.

Фото: State University of San Marcos
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Об открытии сообщает The Jerusalem Post. Свинцовый снаряд для пращи времен Маккавеев был обнаружен в городе Зифе на археологическом участке, расположенном на холмах Южного Хеврона.

На артефакте выгравировано имя Диодота Трифона, правившего империей Селевкидов в период с 142 по 138 годы до нашей эры. Центр этой империи находился в Сирии. Кроме того, снаряд украшен символом Зевса, который был главным богом в древнегреческой мифологии.

Диодот Трифон вошел в историю благодаря убийству Ионафана, одного из сыновей Маттафия, преемника Иуды Маккавея на посту лидера Маккавеев и первосвященника Иудеи.

Маккавеи подняли восстание против империи Селевкидов в 167-160 годах до нашей эры после того, как царь Антиох IV Епифан издал указы, запрещающие иудейскую религиозную практику. После восстановления иудейского богослужения во Втором Храме в Иерусалиме Иуда Маккавей назначил Ионафана первосвященником, а после смерти Иуды тот стал командующим армией Маккавеев.

Сам Диодот Трифон был полководцем при Деметрии I Сотере. В 145 году до нашей эры он провозгласил царем малолетнего Антиоха VI, а три года спустя свергнул его и захватил власть. В 138 году до нашей эры Трифон объявил о болезни Антиоха VI. Считается, что сделано это было для маскировки его убийства. Впрочем, в том же году Трифон покончил жизнь самоубийством после того, как его войско было разбито армией сирийского царя Антиоха VII Сидета, которого поддержали Маккавеи во главе с первосвященником Симоном, братом вышеупомянутого Ионофана.

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