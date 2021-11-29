Президент Беларуси поздравил Евгения Миронова с 55-летием

Волжские просторы постоянно добавляют в копилку российского театрального мира десятки одаренных мастеров. Вот и народного артиста Евгения Миронова, который отмечает 29 ноября свое 55-летие, его товарищи по театральному цеху зачастую сравнивают с "википедией" современного артиста. В ней, утверждают его поклонники, идеально сочетаются нечеловеческая энергия, профессионализм и талант, которые он до самозабвения отдает в каждой своей работе.

Со знаменательной датой 29 ноября поздравил прославленного мастера театра и кино и президент Беларуси, информирует пресс-служба главы государства. В республике, подчеркнул президент, Евгения Миронова знают и любят как невероятно одаренного актера, мастера кино и сцены, создающего незабываемые образы своих героев.

Многогранный талант артиста, телеведущего, продюсера и сценариста, говорится в поздравлении Александра Лукашенко, "активное участие в реализации просветительских и благотворительных проектов принесли вам широкую известность и любовь многочисленных поклонников на Родине и за ее пределами".

"Пусть ваше искусство, а также общественные созидательные инициативы всегда служат благородной цели укрепления дружбы и культурных связей между народами наших стран", - пожелал яркой звезде национального искусства президент.

Кстати, биографы актера не забывают уточнять, что именно судьба предопределила выбор молодого человека. Его родители были артистичными и талантливыми людьми, да и сам Евгений с детства мечтал стать актером, занимался в драматическом кружке. Вместе с сестрой Оксаной ставил домашние кукольные спектакли, о которых сейчас вспоминает с улыбкой, а окончив восемь классов, решил поступать в Саратовское театральное училище им. Слонова, одно из немногих учебных заведений, куда абитуриентов принимали с 14 лет. Затем он продолжил шлифовать свое мастерство в Школе-студии МХАТ. А после выпуска в 1990 году стал актером Московского театра-студии под руководством Олега Табакова. В ее стенах Евгений Миронов сыграл множество замечательных ролей, в их числе главная роль в знаменитом спектакле "Страсти по Бумбарашу" в постановке Владимира Машкова.

Уже через два года к актеру пришел и первый успех в большом кино. За игру в фильме "Любовь" Валерия Тодоровского он был удостоен множества престижных наград и признан лучшим актером 1992 года. Популярность и востребованность актера стала набирать космические обороты, утверждают обозреватели.

За работу в фильме Никиты Михалкова "Утомленные солнцем" актер получил приз за лучшую эпизодическую роль на фестивале "Созвездие-95". Затем последовала ключевая роль в фильме "Мусульманин" Владимира Хотиненко, которую актер считает одной из самых главных творческих побед.

Словом, к середине 90-х годов Евгений Миронов вошел в плеяду театральных кумиров России. Достаточно напомнить о его ролях в известных международных проектах "Гамлет" и "Орестея" немецкого режиссера Петера Штайна, "Борис Годунов" англичанина Деклана Доннеллана, "Последняя ночь последнего царя" и "Карамазовы и АД" Валерия Фокина.

А Эверестом по популярности и успеху Евгения Миронова единодушно признана картина "Идиот", в которой он олицетворил главного героя фильма князя Мышкина. Эта лента принесла актеру мировое признание и серию многочисленных премий: ТЭФИ, "Золотая Нимфа", "Золотой орел".

Сегодня Евгений Миронов - не только ведущий актер русского кино. Он успешно занимается и продюсерской деятельностью, возглавляя творческое объединение "Студия Третий Рим". Кроме того, уже пятнадцать лет он возглавляет государственный Театр Наций.

И хотя искусство поглощает весь творческий мир Евгения Миронова, он оставляет время и для общественной миссии. Долгие годы входит в состав Совета при президенте РФ по культуре и искусству. Является соучредителем благотворительных фондов "Артист", оказывающего поддержу деятелям искусства старшего поколения, и "Жизнь в Движении", помогающего детям с ограниченными возможностями.