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29.11.2021 12:17
Рубрика: В мире

Лукашенко: США и Великобритания намерены разрушить ЕС

Текст: Юрий Сизов

Анализируя складывающуюся геополитическую ситуацию, президент Беларуси Александр Лукашенко не исключает, что Вашингтон и Лондон при участии Польши "вынашивают планы разрушить Европейский союз". Свою уверенность в этом он высказал 29 ноября на совещании в Министерстве обороны, посвященном военной безопасности, передает пресс-служба президента РБ.

"Обстановка на западной границе непростая. Вы видите, что польские мерзавчики поехали уже по странам. И вчера обратили внимание, куда премьер Моравецкий поехал - в Великобританию. Я уверен, вот посмотрите, в течение года-двух они хотят с подачи Америки разрушить Европейский союз", - пояснил свою точку зрения глава государства, добавив, что "американцам не нужны партнеры, которые могут стать вровень с ними".

Он отметил, что как только в ЕС ввели свою валюту - евро, это создало угрозу доллару, и начались проблемы в евроатлантическом блоке. "Мы же понимаем. Нам все равно сейчас - евро или доллар", - констатировал Лукашенко.

Поэтому, подтвердил свою позицию президент, "не случайно вышла Великобритания из Евросоюза, ведь она ничего не нашла в этом. И сейчас ставка делается на Польшу. Они уже, кое-кто, начинают в открытую заявлять: закончатся дотации из Евросоюза (миллиарды долларов евро) - нам ЕС не нужен. Поэтому все делается для его разрушения", - резюмировал Лукашенко.

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