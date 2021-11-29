Пандемия и сопутствующие ей ограничения меняют традиционный протокол назначения на высшие государственные посты. Так, заболевший коронавирусом президент Чехии Милош Земан утвердил полномочия нового премьера страны, находясь в специально сооруженном для этого прозрачном боксе.

Напомним, что Земан полтора месяца был пациентом Центрального военного госпиталя в Праге, причем почти половину этого срока он провел в реанимационном отделении. В минувший четверг главу государства выписали, но как только он прибыл в свою загородную резиденцию, ПЦР-тест выявил у него ковид, и Земана опять доставили в тот же госпиталь. И хотя привычных симптомов заболевания у президента нет, врачи сочли правильным рекомендовать ему курс лечения, призванный устранить риск тяжелых осложнений.

Уже в субботу президент снова оказался в замке Ланы, то есть в своей резиденции, а уже на следующий день состоялась лаконичная церемония назначения главы кабинета - им стал Петр Фиала. Это опытный политик, председатель праволиберальной Гражданской демократической партии (ODS) и лидер победившей на парламентских выборах коалиции SPOLU. Милош Земан заверил, что до 13 декабря встретится со всеми кандидатами на министерские посты, после чего утвердит новый состав правительства. Пока же исполнительная власть будет находиться в руках кабинета, возглавляемого Андреем Бабишем.

Лица всех участников церемонии были закрыты респираторами. Состояние президента, по словам врачей, сейчас не вызывает опасений. Он был привит и недавно получил третью дозу вакцины.

Выявление ковида у главы государства совпало с рекордным суточным показателем числа заболевших в Чешской Республике: в четверг 25 ноября медики выявили болезнь у почти 28 тысяч человек. Это вдвое больше, чем было зафиксировано неделю назад. На карантин ушел министр здравоохранения Адам Войтех, который стал уже седьмым членом правительства, подхватившим опасный вирус.

Власти отреагировали на взрывной рост числа заболевших тем, что ввели в стране режим чрезвычайного положения. В частности, с пятницы запрещены все рождественские ярмарки, проводимые как в закрытых помещениях, так и на площадях. Исключение сделано только для тех мест, где продают елки и живых карпов - главное угощение рождественского стола.

Власти отреагировали на взрывной рост числа заболевших в Чехии тем, что ввели в стране режим чрезвычайного положения

Для жителей Чехии эти меры выглядят шокирующими, ведь в конце ноября и в декабре вся местная жизнь вращалась вокруг новогодних ярмарок, базаров и рождественских городков. Теперь же заранее возведенные палатки и павильоны предписано снести. Арендаторам это грозит серией банкротств, а горожан лишит привычного праздника.