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29.11.2021 17:18
Рубрика: Происшествия

Прокурор попросил 4 года колонии для бывшего схигумена Сергия

Текст: Иван Егоров

Во время прений сторон в Измайловском суде Москвы гособвинение попросило суд назначить Николая Романову (бывшему схигумену Сергию) наказание в виде 4 лет колонии общего режима. Как сообщили корреспонденту "РГ" в пресс-службе Измайловского суда, гособвинение сочло подсудимого виновным по ч. 1 ст. 330, ч. 3 ст. 148, п. п. "в", "д" ч. 3 ст. 110.1 УК РФ. То есть в самоуправстве, нарушению права на свободу совести и вероисповеданий и склонению к совершению самоубийства. Ни по одному из пунктов подсудимый себя виновным не признал и сказал, что не держит ни на кого зла.

Что ждет бывшего схиигумена Сергия

Схиигумен Сергий был запрещен в служении в конце мая 2020 года после нарушения запрета на чтение проповедей в Среднеуральском женском монастыре. Позднее церковный суд Екатеринбургской епархии лишил его сана за нарушение священнической присяги. Епархия обязала его покинуть женский монастырь, однако он продолжил совершать там богослужения, митрополия называла ситуацию в монастыре захватом. 10 сентября прошлого года церковный суд отлучил схимонаха Сергия от церкви, 19 октября Патриарх Кирилл утвердил это решение. 29 декабря ночью Сергий Романов был задержан в Среднеуральском монастыре, после штурма обители ОМОНом. После допроса его доставили из Екатеринбурга в Москву, где по решению суда бывшего священнослужителя поместили под арест в СИЗО.

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