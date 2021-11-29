Проверка второго энергоблока началась на БелАЭС

К предпусковому тесту Второго энергоблока первенца атомной энергетики Беларуси приступили эксперты Московского центра Всемирной ассоциации организаций, эксплуатирующих атомные электростанции. Эту информацию подтвердили в понедельнике БЕЛТА в руководстве станции в Островце.

"В ходе миссии, которая продлится до 10 декабря, специалистам предстоит осуществить партнерскую проверку по 14 областям второго блока. Она касается, в том числе, вопросов эксплуатации, инженерно-технического обеспечения, радиационной защиты, подготовки персонала, противопожарной защиты и ряда другим", - сообщает агентство, уточнив, что на втором этапе предпусковой проверки к команде экспертов присоединится и директор ВАО АЭС-МЦ Василий Аксенов.

Белорусские энергетики смогут осуществить физический пуск очередного блока АЭС в Гродненской области еще в текущем году. Его готовность в начале осени составляла почти девяносто процентов, подтверждал генеральный директор корпорации "Росатом" Алексей Лихачев.

Оценивая тогда динамику работы при возведении энергоблока, руководитель корпорации констатировал, что специалисты успешно "движутся к его завершению. Как и при строительстве Первого блока, наращивая кооперацию и эффективность совместной работы", - пояснил он.

В ближайшее время, по его словам, должен завершиться процесс "горячей" обкатки реакторной установки, главной целью которого является подтверждение готовности оборудования и систем энергоблока к этапу "Физический пуск". Затем, в первом полугодии будущего года, предстоит его ввод в эксплуатацию.

Следует напомнить, что еще пять лет назад в районе размещения станции были организованы три пункта отбора проб аэрозолей приземного слоя атмосферы на близлежащих метеостанциях, которые расположены в Нарочи, Ошмянах и Лынтупах. Действуют также три пункта радиационного мониторинга поверхностных вод и четыре - почв. Все они внесены в реестр пунктов национальной системы мониторинга. "Каких-то отклонений от получаемых ранее значений мы не зафиксировали", - резюмируют эксперты.

Кстати, не так давно Александр Лукашенко не исключил строительство и второй атомной электростанции в республике. Он дал понять, что, если будет целесообразность, Минск построит и вторую АЭС. "Надо будет - построим и вторую атомную станцию. В этом вся перспектива", - заявил глава государства.

Остается добавить, что для первой АЭС в Беларуси с двумя реакторами ВВЭР-1200 был выбран российский проект поколения 3+, который полностью соответствует международным нормам и рекомендациям Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) по безопасности.