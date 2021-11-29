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29.11.2021 10:57
Рубрика: Власть

Путин дал поручение по контролю за темпами вакцинации

Текст: Татьяна Замахина
Президент России Владимир Путин рекомендовал властям регионов лично контролировать применение ограничительных мер в связи с пандемией COVID-19, а также следить за темпами вакцинации.

На сайте Кремля опубликован перечень поручений главы государства по итогам совещания с членами правительства, которое состоялось 10 ноября.

Фото: Артем Геодакян/ТАСС
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"Взять под личный контроль своевременное введение и соблюдение ограничительных мероприятий, направленных на предотвращение распространения коронавирусной инфекции (COVID-19)", - говорится в документе.

Также под личный контроль высшие должностные лица регионов должны взять наращивание темпов вакцинации населения против данной инфекции.

Добавляется, что ответственными за исполнение поручения назначаются главы регионов.

Срок доклада по исполнению этого поручения установлен до 30 ноября и далее ежемесячно. Владимир Путин ранее неоднократно обращался к губернаторам с просьбой самостоятельно оценивать ситуацию с распространением коронавируса в регионах и вовремя принимать необходимые меры.

Власть Работа власти Регионы Президент Вакцинация от коронавируса

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