Путин наградит строителей Байкальского тоннеля

Специалисты, отличившиеся при строительстве Байкальского тоннеля, получат госнаграды. Такое предложение главы совета директоров АО "БТС-Мост" Руслана Байсарова принял президент во время встречи в Кремле.

"У нас трудились люди в сложных климатических условиях, прошу вас наградить - как вы и предлагали - особо отличившихся специалистов", - обратился с просьбой бизнесмен. "Сделаю это с удовольствием. Передайте им слова благодарности", - ответил Владимир Путин.

Президент также отметил, что компания работает над крупными общенациональными проектами, в их числе Восточный полигон и порт Сабетта, трансграничные переходы с Китаем.