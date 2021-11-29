Путин назвал Градского ярким и неординарным человеком

На сайте Кремля появился текст телеграммы, направленной президентом РФ Владимиром Путиным родным и близким певца и композитора, народного артиста России Александра Градского, который скончался в воскресенье в возрасте 73 лет.

"Александр Градский был ярким, бесконечно талантливым и неординарным человеком - музыкантом, композитором, певцом. Песни в исполнении мастера, все его проникновенное, пронзительно искреннее творчество отражали дух и настроение эпохи, служили вдохновенным гимном всепобеждающей молодости и любви", - подчеркнул президент.