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29.11.2021 12:40
Рубрика: Власть

Путин назвал Градского ярким и неординарным человеком

Текст: Кира Латухина

На сайте Кремля появился текст телеграммы, направленной президентом РФ Владимиром Путиным родным и близким певца и композитора, народного артиста России Александра Градского, который скончался в воскресенье в возрасте 73 лет.

Фото: Андрей Стенин / РИА Новости
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"Александр Градский был ярким, бесконечно талантливым и неординарным человеком - музыкантом, композитором, певцом. Песни в исполнении мастера, все его проникновенное, пронзительно искреннее творчество отражали дух и настроение эпохи, служили вдохновенным гимном всепобеждающей молодости и любви", - подчеркнул президент.

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