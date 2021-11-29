Путин обсудил с президентом ЦАР борьбу с коронавирусом

Президент России по телефону поздравил президента Центральноафриканской республики с национальным праздником - Днем провозглашения Республики, который отмечается 1 декабря.

Фостен Арканж Туадера поблагодарил Владимира Путина за разноплановую поддержку, которую Россия оказывает его стране, сообщили в пресс-службе Кремля. Лидеры подтвердили взаимный настрой на развитие сотрудничества, в частности, в торгово-экономической и других областях.

Также президенты затронули практические вопросы двусторонней повестки, включая подготовку профессиональных кадров ЦАР и противодействие коронавирусу.

Было решено продолжить политический диалог и контакты на разных уровнях.