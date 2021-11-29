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29.11.2021 14:04
Рубрика: Власть

Президент подписал закон о едином налоговом платеже для бизнеса

Текст: Роман Маркелов
Бизнес, как и физлица, теперь сможет платить налоги и другие обязательные сборы с помощью механизма Единого налогового платежа (ЕНП). Закон об этом подписал президент Владимир Путин.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Организации и индивидуальные предприниматели (ИП) получают такое право с 1 июля по 31 декабря 2022 года на добровольной основе (проект проводится в пилотном формате). Речь идет об уплате бизнесом одним платежным поручением налогов, авансовых платежей, сборов (кроме госпошлины, в отношении уплаты которой суд не выдавал исполнительный документ), страховых взносов, пеней, штрафов и процентов. Налоговики уже сами произведут зачет перечисленных денег в счет обязательств плательщика.

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У физлиц такое право уже есть. Так, граждане могут уплатить единым платежом имущественный, транспортный и земельный налог с 2019 года, НДФЛ - с 2020 года.

ЕНП будет доступен для тех предпринимателей, которые провели с налоговыми органами сверку расчетов по налогам, сборам, страховым взносам, пеням, штрафам, процентам, причем по результатам сверки не должно быть разногласий. Об исчисленных суммах налогов и прочих платежей бизнес должен будет уведомлять налоговиков не позднее, чем за пять дней до установленного срока их уплаты.

Чтобы воспользоваться в следующем году механизмом ЕНП, бизнесу нужно будет подать в электронной форме заявление в налоговый орган по месту нахождения организации или проживания ИП. Сделать это можно будет в течение апреля 2022 года, но не позже месяца после совместной сверки расчетов по налогам и другим видам обязательных платежей.

Ранее глава Федеральной налоговой службы (ФНС) Даниил Егоров заявлял в интервью телеканалу "Россия 24", что сейчас образовалась ситуация, когда из-за огромного числа вариаций заполнения бизнесом платежек появляется около 30 млн ошибок в год. "Это зачеты, это поиски своих платежей. Это пени, это дополнительная работа. Нервы, деньги для налогоплательщиков. Мы поставили перед собой задачу, а можем ли мы сделать так, чтобы мы стали неким клиринговым центром, когда плачу один платеж, а вы разбирайте по прозрачным правилам, куда это нужно государству", - отмечал Егоров.

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