Путин поручил не допустить в России последствия энергодефицита в ЕС

"Правительству РФ с учетом ранее данных поручений принять меры, направленные на осуществление мониторинга реализации комплекса мер по нейтрализации рисков формирования в РФ негативных последствий дефицита энергии в странах Европы, в том числе дестабилизации рынков азотных удобрений, металлургической продукции и продовольствия", - говорится в перечне поручений.

Кроме того, кабмину необходимо создать условия, которые позволят обеспечивать достаточный уровень поставок на внутренний рынок и не снижать загрузку производственных мощностей по сравнению с предыдущими годами.

Председатель правительства Михаил Мишустин должен представить соответствующий доклад до 15 января 2022 года, а далее делать это ежеквартально.