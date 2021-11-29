Путин продлил срок службы маршалов, генералов и адмиралов

Высшие офицеры смогут служить столько, сколько решит Верховный главнокомандующий. Президент подписал внесенный им же закон о возможности продления срока службы при достижении ими предельного возраста.

Речь идет о маршалах, генералах армии и адмиралах флота. Ранее для указанных категорий военных новый контракт разрешено было заключать до достижения ими 70 лет.

"В отдельных случаях возникает необходимость продления контракта с наиболее опытными и высококвалифицированными военнослужащими, имеющими воинское звание маршала Российской Федерации, генерала армии, адмирала флота, и после достижения ими указанного возраста", - говорится в пояснительной записке.

Предельный срок службы для генерал-полковников и адмиралов теперь установлен до 70 лет, а для остальных - до 65.