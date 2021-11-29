Путин рекомендовал губернаторам лично контролировать соблюдение мер против COVID

Президент России Владимир Путин дал руководителям регионов рекомендацию взять под личный контроль введение и соблюдение ограничений, связанных с распространением коронавируса.

"Рекомендовать высшим должностным лицам субъектов Российской Федерации с учетом ранее данных поручений взять под личный контроль своевременное введение и соблюдение ограничительных мероприятий, направленных на предотвращение распространения коронавирусной инфекции (COVID-19), а также наращивание темпов вакцинации населения против данной инфекции", - говорится в перечне поручений главы государства по итогам его совещания с членами правительства. Соответствующий перечень поручений опубликован на сайте Кремля.

Доклады о проведенной работе должны быть представлены главами регионов до 30 ноября, далее - ежемесячно.