Путин утвердил повышение НДПИ на железную руду и уголь

С 2022 года будет повышен налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ) на железную руду, коксующийся уголь и калийные соли. Соответствующий закон подписал президент РФ Владимир Путин.

Со следующего года ставка НДПИ на железную руду с содержание железа 62% установлена на уровне 4,8% от среднемировой цены на нее. Эта ставка не распространяется на руды окисленных железистых кварцитов, поскольку они не товарные и идут в отвалы.

Для многокомпонентных комплексных руд, богатых полезными компонентами и расположенных в Красноярском крае, ставка НДПИ будет рассчитываться на основании среднемировых цен на медь, никель, палладий, платину, золото и кобальт исходя из 6% стоимости этих компонентов.

Уточняется, что рассчитываемая таким образом ставка не может быть меньше 2555 рублей за тонну руды. Для апатит-штаффелитовых руд ставка налога составит 82 рубля за тонну, апатит-магнетитовых руд - 207 рублей, маложелезистых апатитовых руд - 132 рубля.

Ставка НДПИ на коксующийся уголь устанавливается на уровне 1,5% от среднемировой цены на него.