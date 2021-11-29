Радзиховский: Рейтинг Зеленского "падает стремительным домкратом"

Новости

Первый случай заражения штаммом "омикрон" выявили в Испании 20:17
МЧС Крыма предупредило об усилении ветра до ураганного 20:14
В Москве завершился международный фестиваль, посвященный 700-летию Данте 20:04
Генконсульство: Россиян среди погибших в результате урагана в Стамбуле нет 19:49
МВД просит продлить арест бывшей замминистра просвещения Марине Раковой 19:42
МИД РФ возложил ответственность на НАТО за происходящее на границе Беларуси 18:50
В Крыму сильный ветер обесточил города и повалил деревья 18:48
Криштиану Роналду не приедет на церемонию вручения "Золотого мяча" 18:48
Суд арестовал водителя BMW, которого задерживали со стрельбой в Москве 18:35
Суд оштрафовал Google еще на 3 миллиона рублей 18:10
Фестиваль "Дипломатия Дружбы" объединил почти 15 тысяч школьников из России и Китая 17:59
В Петербурге подведут итоги председательства РФ в Арктическом совете 17:59
В "Газпроме" заявили, что высокие цены на газ негативно влияют на спрос 17:59
Матвиенко предложила работать на опережение по природоподобным технологиям 17:57
Умер актер из "Крокодила Данди" Дэвид Галпилил 17:50
Прокурор попросил 4 года колонии для бывшего схиигумена Сергия 17:18
Медики назвали симптомы "омикрон"-штамма коронавируса 17:14
В Москве стартовал чемпионат "Московские мастера" по стандартам WorldSkills Russia 16:54
Более 3 тысяч заявок подано на участие в премии "Знание" 16:40
Ростех запатентовал умный прицел 16:40
Путин обсудил с президентом ЦАР борьбу с коронавирусом 16:36
Рябков рассказал о подготовке к переговорам Путина и Байдена 16:26
"Красное уведомление" стало самым просматриваемым фильмом Netflix 16:25
В Москве введен режим повышенной готовности из-за циклона "Бенедикт" 16:19
Рябков: Россия обязательно ответит на высылку своих дипломатов из США 16:10
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Вечорко: Даже выйдя из "красной зоны", визитеры не поверили в происходящее
Вечорко: Даже выйдя из "красной зоны", визитеры не поверили в происходящее
Верховный суд объяснил, в каком случае наследуется неприватизированное жилье
Верховный суд объяснил, в каком случае наследуется неприватизированное жилье
Что изменится в жизни россиян в декабре
Что изменится в жизни россиян в декабре
29.11.2021 19:40
Рубрика: Власть

Радзиховский: Рейтинг Зеленского "падает стремительным домкратом"

Текст: Леонид Радзиховский (политолог)
Российская газета - Федеральный выпуск № 271(8622)
Западные СМИ активно публикуют "разведывательную информацию", согласно которой Россия якобы планирует в обозримом будущем "вторжение в Украину". Кстати, любопытно, что позиция самой Украины меняется. Недавно командующий объединенными вооруженными силам Украины Наев заявил, что военной группировки РФ, которая могла бы наступать на Украину в районе границы, - нет. Ему ответил начальник главного управления разведки Украины Буданов - такая группировка есть, а нападения он ожидает в январе-феврале 2022. В таких же прогнозах соревнуются американские политики, представители разведки и т.д.

Предыдущее "вторжение в Украину" готовилось СМИ весной, во время учений российской армии вблизи украинской границы. Тогда информатака захлебнулась в конце апреля 2021, когда Минобороны России объявило о завершении учений. Похоже, западные и украинские политики считают полезным ревакцинироваться "российской военной угрозой" каждые полгода...

Итак: возможна ли война, т.е. прямые боевые столкновения регулярных войск России и Украины?

Понятно, что чисто логически надо рассмотреть два варианта.

Первый: Россия нападает на Украину. Второй: Украина нападает на Россию.

Фото: Леонид Щеглов/БелТА/ТАСС
Радзиховский о мигрантском кризисе: амбиции Беларуси и ЕС столкнулись "на таран"

Вариант один. Да, несомненно, российская армия сильнее украинской, лучше вооружена и т.д. Достаточно сравнить бюджеты. По данным Стокгольмского института исследования проблем мира в 2020 военные расходы РФ - 61,7 млрд. долл., 4,3% ВВП, а Украины - 5,9 млрд. долл., 4,1% ВВП. Вместе с тем, в отличие от 2014, на Украине все-таки достаточно боеспособная армия, кстати, военный бюджет страны с 2011 вырос в 2 раза - больше, чем у любой другой страны мира. Так что победить российскую армию Украина, конечно, не смогла бы - а вот нанести психологически неприемлемый ущерб вполне в состоянии.

"Психологически неприемлемый ущерб" для России - это долгая (дольше месяца) крупная война, с десятками тысяч жертв. Всего за время конфликта в Донбассе погибло по данным ООН ок. 13 000 чел., включая 3300 чел. мирных жителей (украинские бомбардировки и артобстрелы), украинских военных (ок. 3000 - 3500 чел. боевые потери, свыше 1000 - небоевые), вооруженные силы ДНР-ЛНР и российские комбатанты (официальных данных нет), а также, как утверждает украинская сторона - российские военные (Россия участие своих регулярных войск отрицает). Причем основные потери сторон, свыше 50% от общего числа, больше 7000 пришлись на 2014-2015. В случае войны на Украине сейчас потери были бы, вероятно, в разы больше, легких побед ждать нечего.

Западные и украинские политики считают полезным ревакцинироваться "российской военной угрозой" каждые полгода 

Для российского общества потери тысяч военных стали бы шоком. Причем можно сколько угодно ругать Украину, ее руководство на любых ток-шоу, но даже там постоянно добавляют слова про "братский народ". Так что война в России воспринималась бы как "братоубийственная". Популярно это было бы? Тем более что на "маленькую победоносную" рассчитывать не приходится.

Далее, эта война означала бы де-факто разрыв отношений с ЕС. СП-2 был бы уничтожен первыми снарядами этой войны, но затрещит внешняя торговля по всем направлениям, научно-гуманитарные контакты и т.д. Нужно это России?

Радзиховский: Только Достоевский попал в "главный нерв" современной Цивилизации

Наконец - главное! - такая война АБСОЛЮТНО БЕСЦЕЛЬНА. Зачем все это? Чтобы "захватить Украину" и "насильно удерживать"? Это - нужно России? Это - посильно для России? "Расчленить Украину" на Восточную и Западную и удерживать под военным контролем Восточную, где добрая половина населения станет считать Россию "оккупантами"? В Крыму после мгновенного и абсолютно бескровного присоединения население действительно видит в русских "освободителей", верит, что полуостров "вернулся в родную гавань". Но в Украине такого не будет, как не будет и мирного присоединения. Не было бы даже "ДНР-ЛНР-2": в этих областях русских восприняли как "защиту от бандеровцев". Но в других восточных областях Украины - Одесской, Харьковской и т.д. подобных настроений у большинства населения нет, а в случае нападения России - тем более бы не было.

Итак, России ни для чего не нужно, более того - и психологически и физически просто НЕВОЗМОЖНО "нападение на Украину".

Второй вариант.

Украина нападает на Донбасс. Россия, естественно, не может умыть руки - российская армия открыто вступает в военные действия. К такому развитию событий ("защита наших" !) общественное мнение РФ отнеслось бы с пониманием.

Однако рискнет ли Украина? Рейтинг Зеленского "падает стремительным домкратом", против него ведут информвойну ведущие украинские ТВ-каналы, большинство иных СМИ. Своего главного врага он назвал - всемогущий Р. Ахметов, который "1 декабря готовит переворот". В такой ситуации военная авантюра, которая со 100% гарантией закончится поражением = политическое самоубийство.

Рейтинг Зеленского "падает стремительным домкратом"

Лихие украинские "аналитики" обещают блицкриг, мгновенный захват ДНР-ЛНР - им-то что, платить за перебитые горшки пришлось бы не им. А Зеленский, надо надеяться, помнит 2008, когда Саакашвили попытался "выбить русских из Ю. Осетии" - и чем это обернулось... Причем Саакашвили тогда имел реально очень высокий рейтинг в стране в результате вполне успешных реформ. "Слуга народа" этим похвастать не может. Кстати, сейчас Зеленский видит - КАК Запад помогает "бывшему своему" Саакашвили... Его просто забыли в тбилисской тюрьме - выкручивайся как умеешь...

Так что, если Зеленский - не сумасшедший с манией суицида, то нет причин считать, что он бросит армию в Донбасс.

Что же реально происходит?

Очередное "осеннее обострение" пиар-войны с Образом Врага - любимой игры всех политиков в мире.

Власть Позиция Колонка Леонида Радзиховского

Главное сегодня

МИД: Постпредство РФ при НАТО в Брюсселе вряд ли возобновит работу
Центр Гамалеи начал адаптировать "Спутник V" под штамм омикрон
Генконсульство: Россиян среди погибших в результате урагана в Стамбуле нет
Президент подписал закон о едином налоговом платеже для бизнеса
Умер создатель фильмов "Бег", "Легенда о Тиле", "Тегеран-43" Владимир Наумов
Госдума приняла новый бюджет
Песков назвал крайний срок пресс-конференции Путина