Радзиховский: Рейтинг Зеленского "падает стремительным домкратом"

Западные СМИ активно публикуют "разведывательную информацию", согласно которой Россия якобы планирует в обозримом будущем "вторжение в Украину". Кстати, любопытно, что позиция самой Украины меняется. Недавно командующий объединенными вооруженными силам Украины Наев заявил, что военной группировки РФ, которая могла бы наступать на Украину в районе границы, - нет. Ему ответил начальник главного управления разведки Украины Буданов - такая группировка есть, а нападения он ожидает в январе-феврале 2022. В таких же прогнозах соревнуются американские политики, представители разведки и т.д.

Предыдущее "вторжение в Украину" готовилось СМИ весной, во время учений российской армии вблизи украинской границы. Тогда информатака захлебнулась в конце апреля 2021, когда Минобороны России объявило о завершении учений. Похоже, западные и украинские политики считают полезным ревакцинироваться "российской военной угрозой" каждые полгода...

Итак: возможна ли война, т.е. прямые боевые столкновения регулярных войск России и Украины?

Понятно, что чисто логически надо рассмотреть два варианта.

Первый: Россия нападает на Украину. Второй: Украина нападает на Россию.

Вариант один. Да, несомненно, российская армия сильнее украинской, лучше вооружена и т.д. Достаточно сравнить бюджеты. По данным Стокгольмского института исследования проблем мира в 2020 военные расходы РФ - 61,7 млрд. долл., 4,3% ВВП, а Украины - 5,9 млрд. долл., 4,1% ВВП. Вместе с тем, в отличие от 2014, на Украине все-таки достаточно боеспособная армия, кстати, военный бюджет страны с 2011 вырос в 2 раза - больше, чем у любой другой страны мира. Так что победить российскую армию Украина, конечно, не смогла бы - а вот нанести психологически неприемлемый ущерб вполне в состоянии.

"Психологически неприемлемый ущерб" для России - это долгая (дольше месяца) крупная война, с десятками тысяч жертв. Всего за время конфликта в Донбассе погибло по данным ООН ок. 13 000 чел., включая 3300 чел. мирных жителей (украинские бомбардировки и артобстрелы), украинских военных (ок. 3000 - 3500 чел. боевые потери, свыше 1000 - небоевые), вооруженные силы ДНР-ЛНР и российские комбатанты (официальных данных нет), а также, как утверждает украинская сторона - российские военные (Россия участие своих регулярных войск отрицает). Причем основные потери сторон, свыше 50% от общего числа, больше 7000 пришлись на 2014-2015. В случае войны на Украине сейчас потери были бы, вероятно, в разы больше, легких побед ждать нечего.

Западные и украинские политики считают полезным ревакцинироваться "российской военной угрозой" каждые полгода

Для российского общества потери тысяч военных стали бы шоком. Причем можно сколько угодно ругать Украину, ее руководство на любых ток-шоу, но даже там постоянно добавляют слова про "братский народ". Так что война в России воспринималась бы как "братоубийственная". Популярно это было бы? Тем более что на "маленькую победоносную" рассчитывать не приходится.

Далее, эта война означала бы де-факто разрыв отношений с ЕС. СП-2 был бы уничтожен первыми снарядами этой войны, но затрещит внешняя торговля по всем направлениям, научно-гуманитарные контакты и т.д. Нужно это России?

Наконец - главное! - такая война АБСОЛЮТНО БЕСЦЕЛЬНА. Зачем все это? Чтобы "захватить Украину" и "насильно удерживать"? Это - нужно России? Это - посильно для России? "Расчленить Украину" на Восточную и Западную и удерживать под военным контролем Восточную, где добрая половина населения станет считать Россию "оккупантами"? В Крыму после мгновенного и абсолютно бескровного присоединения население действительно видит в русских "освободителей", верит, что полуостров "вернулся в родную гавань". Но в Украине такого не будет, как не будет и мирного присоединения. Не было бы даже "ДНР-ЛНР-2": в этих областях русских восприняли как "защиту от бандеровцев". Но в других восточных областях Украины - Одесской, Харьковской и т.д. подобных настроений у большинства населения нет, а в случае нападения России - тем более бы не было.

Итак, России ни для чего не нужно, более того - и психологически и физически просто НЕВОЗМОЖНО "нападение на Украину".

Второй вариант.

Украина нападает на Донбасс. Россия, естественно, не может умыть руки - российская армия открыто вступает в военные действия. К такому развитию событий ("защита наших" !) общественное мнение РФ отнеслось бы с пониманием.

Однако рискнет ли Украина? Рейтинг Зеленского "падает стремительным домкратом", против него ведут информвойну ведущие украинские ТВ-каналы, большинство иных СМИ. Своего главного врага он назвал - всемогущий Р. Ахметов, который "1 декабря готовит переворот". В такой ситуации военная авантюра, которая со 100% гарантией закончится поражением = политическое самоубийство.

Рейтинг Зеленского "падает стремительным домкратом"

Лихие украинские "аналитики" обещают блицкриг, мгновенный захват ДНР-ЛНР - им-то что, платить за перебитые горшки пришлось бы не им. А Зеленский, надо надеяться, помнит 2008, когда Саакашвили попытался "выбить русских из Ю. Осетии" - и чем это обернулось... Причем Саакашвили тогда имел реально очень высокий рейтинг в стране в результате вполне успешных реформ. "Слуга народа" этим похвастать не может. Кстати, сейчас Зеленский видит - КАК Запад помогает "бывшему своему" Саакашвили... Его просто забыли в тбилисской тюрьме - выкручивайся как умеешь...

Так что, если Зеленский - не сумасшедший с манией суицида, то нет причин считать, что он бросит армию в Донбасс.

Что же реально происходит?

Очередное "осеннее обострение" пиар-войны с Образом Врага - любимой игры всех политиков в мире.