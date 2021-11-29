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29.11.2021 05:10
Рубрика: Власть

Ракету "Ярс" в Козельской дивизии РВСН загрузили в шахту

Текст: Юрий Гаврилов
Фото: скриншот из видео / предоставлено Минобороны РФ Фото: скриншот из видео / предоставлено Минобороны РФ
Фото: скриншот из видео / предоставлено Минобороны РФ

В Козельском ракетном соединении, дислоцирующемся в Калужской области, провели загрузку межконтинентальной баллистической ракеты "Ярс" в шахтную пусковую установку. Ракета устанавливается туда с помощью специального транспортно-загрузочного агрегата. Эта сложнейшая технологическая операция длится несколько часов.

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В Минобороны РФ напомнили, что Козельская дивизия - первое соединение в РВСН, которое перевооружают на ракетный комплекс "Ярс" стационарного базирования. Кроме того, еще несколько воинских формирований Ракетных войск стратегического назначения выводят на боевое дежурство подвижные грунтовые "Ярсы". Все эти комплексы заменяют в РВСН все еще надежные, но устаревающие "Тополи".

"Перевооружение Ракетных войск стратегического назначения заключается не только в оснащении войск новыми ракетными комплексами, но и в создании новой социальной инфраструктуры, обеспечивающей более качественные условия для подготовки дежурных сил, несения личным составом боевого дежурства и отдыха", - отметили в Минобороны РФ.

Там добавили, что выполнение запланированных на 2021 год мероприятий по перевооружению группировки РВСН позволит повысить там долю современных ракетных комплексов стратегического назначения и увеличить возможности группировки по выполнению задач ядерного сдерживания.

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