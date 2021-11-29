Распределены первые 500 млрд рублей на инфраструктурные кредиты для регионов

Правительственная комиссия по региональному развитию завершила распределение первых 500 миллиардов рублей, выделенных на инфраструктурные бюджетные кредиты для субъектов Федерации.

"Всего заявки подал 81 регион", - сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин на совещании у премьер-министра Михаила Мишустина. Все они утверждены. Еще два региона перенесли свои заявки на второй этап, когда будут распределять еще 500 миллиардов.

Кабинет министров установил два условия для предоставления займов. Во-первых, на каждый бюджетный рубль должно быть привлечено не менее одного рубля из внебюджетных источников. Во-вторых, выданные кредиты в течение 15 лет возвращаются в бюджет через налоги от реализованных проектов.

"Проект очень востребован регионами", - заметил Хуснуллин. Всего в правительственную комиссию поступило заявок на 1,35 триллиона рублей.