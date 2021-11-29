Реальные доходы россиян выросли более чем на 8 процентов

Об этом говорится в мониторинге социально-экономического положения и социального самочувствия населения, подготовленного экспертами НИУ "Высшая школа экономики" и Института социальной политики (имеется в распоряжении "Российской газеты"). Представленный в мониторинге анализ основывается на данных оперативной статистики Росстата, публичных данных исследовательских агентств и информации, собранной в ходе специальных обследований населения, организованных НИУ ВШЭ.
Эксперты отмечают, что рост денежных доходов населения в третьем квартале 2021 года был в первую очередь связан с масштабными единовременными социальными выплатами семьям с детьми и пенсионерам. Доля социальных выплат в структуре денежных доходов в 3 квартале достигла максимального за последние годы значения - 23,1%. Это почти на 3 п.п. выше, чем во 2 квартале и на 1 п.п. превосходит уровень аналогичного периода прошлого года.
По данным опроса, проведенного ИнФОМ по заказу Банка России, почти три четверти российских семей получили единовременные социальные выплаты в 3 квартале, в том числе "школьную выплату" семьям с детьми 6-18 лет в размере 10 тыс. руб. на каждого ребенка - 29%, выплату пенсионерам в размере 10 тыс. рублей - 46%. Согласно данным этого опроса, большинство (85%) получателей уже потратили полученные средства в основном на текущие расходы и подготовку детей к школе.
Во 2-м квартале 2020 года реальная заработная плата работников организаций удержалась на уровне аналогичного периода 2019 года, а во 2-м квартале 2021 года она выросла на 5,5%. "То, что мы не выходили из кризиса за счет снижения реальной заработной платы в организациях, - это историческое событие, поскольку во все предыдущие годы главным инструментом преодоления кризиса было снижение заработной платы", - подчеркивают эксперты. Однако они отмечают, что в частных организациях доходы работников все-таки упали. Прежде всего из-за того, что было несколько нерабочих периодов. А на так называемый некорпоративный сегмент приходится порядка 30% от всех занятых в России.
Снижается в России и бедность. Так, во втором квартале 2021 года Росстат оценил бедность на уровне 12,1% от общей численности населения, что ниже, чем в аналогичном периоде в 2019 году (тогда было 12,7%). В основном позитивная динамика обусловлена социальными выплатами населению.
В 3 квартале потребительская активность населения продолжила небыстрое восстановление. Как и в предыдущих кварталах 2021 года, наиболее интенсивный рост наблюдается в секторах, больше всего пострадавших от пандемии - платных услугах и общественном питании. По итогам третьего квартала в секторе платных услуг удалось восстановить уровень аналогичного периода 2019 года, а в общественном питании - вплотную приблизиться к нему. В целом за 9 месяцев нынешнего года объем продаж вырос на 15,1% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года.