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29.11.2021 01:00
Рубрика: Экономика

Реальные доходы россиян выросли более чем на 8 процентов

Текст: Ольга Игнатова
В 2021 году продолжилось восстановление реальных располагаемых денежных доходов населения. По итогам третьего квартала реальные располагаемые денежные доходы россиян выросли на 8,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Таким образом, если за первое полугодие 2021 года был практически восстановлен допандемийный уровень доходов российских семей, то уже по итогам третьего квартала удалось превысить уровень реальных доходов, сложившийся к концу третьего квартала 2019 года.

Об этом говорится в мониторинге социально-экономического положения и социального самочувствия населения, подготовленного экспертами НИУ "Высшая школа экономики" и Института социальной политики (имеется в распоряжении "Российской газеты"). Представленный в мониторинге анализ основывается на данных оперативной статистики Росстата, публичных данных исследовательских агентств и информации, собранной в ходе специальных обследований населения, организованных НИУ ВШЭ.

Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости
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Эксперты отмечают, что рост денежных доходов населения в третьем квартале 2021 года был в первую очередь связан с масштабными единовременными социальными выплатами семьям с детьми и пенсионерам. Доля социальных выплат в структуре денежных доходов в 3 квартале достигла максимального за последние годы значения - 23,1%. Это почти на 3 п.п. выше, чем во 2 квартале и на 1 п.п. превосходит уровень аналогичного периода прошлого года.

По данным опроса, проведенного ИнФОМ по заказу Банка России, почти три четверти российских семей получили единовременные социальные выплаты в 3 квартале, в том числе "школьную выплату" семьям с детьми 6-18 лет в размере 10 тыс. руб. на каждого ребенка - 29%, выплату пенсионерам в размере 10 тыс. рублей - 46%. Согласно данным этого опроса, большинство (85%) получателей уже потратили полученные средства в основном на текущие расходы и подготовку детей к школе.

Во 2-м квартале 2020 года реальная заработная плата работников организаций удержалась на уровне аналогичного периода 2019 года, а во 2-м квартале 2021 года она выросла на 5,5%. "То, что мы не выходили из кризиса за счет снижения реальной заработной платы в организациях, - это историческое событие, поскольку во все предыдущие годы главным инструментом преодоления кризиса было снижение заработной платы", - подчеркивают эксперты. Однако они отмечают, что в частных организациях доходы работников все-таки упали. Прежде всего из-за того, что было несколько нерабочих периодов. А на так называемый некорпоративный сегмент приходится порядка 30% от всех занятых в России.

Снижается в России и бедность. Так, во втором квартале 2021 года Росстат оценил бедность на уровне 12,1% от общей численности населения, что ниже, чем в аналогичном периоде в 2019 году (тогда было 12,7%). В основном позитивная динамика обусловлена социальными выплатами населению.

В 3 квартале потребительская активность населения продолжила небыстрое восстановление. Как и в предыдущих кварталах 2021 года, наиболее интенсивный рост наблюдается в секторах, больше всего пострадавших от пандемии - платных услугах и общественном питании. По итогам третьего квартала в секторе платных услуг удалось восстановить уровень аналогичного периода 2019 года, а в общественном питании - вплотную приблизиться к нему. В целом за 9 месяцев нынешнего года объем продаж вырос на 15,1% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года.

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