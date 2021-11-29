Бирюков: Завершается второй этап реконструкции Люберецких очистных сооружений

Специалисты Комплекса городского хозяйства завершают второй этап масштабной реконструкции Люберецких очистных сооружений. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.

"Люберецкие очистные сооружения в настоящее время являются крупнейшим предприятием такого типа в Европе. Они обеспечивают прием и очистку стоков из пяти округов столицы и ряда подмосковных городов, - отметил Петр Бирюков. - После завершения всех работ эти очистные сооружении будут соответствовать самым высоким общемировым стандартам".

Сейчас практически завершены строительно-монтажные работы, идет технологическая наладка и технологический пуск оборудования. Ряд блоков, например, фильтры грубой очистки уже работают на полную мощность, планируется завершить все мероприятия по тестированию оборудования до конца года.

Как рассказал Бирюков, 90% смонтированного оборудования - это продукция отечественных производителей. Его использование позволит на 10% сократить энергопотребление. В результате реконструкции Люберецких очистных сооружений будет фактически безотходное производство. Весь осадок, образующийся в процессе очистки, будет уходить для переработки на новый завод по производству удобрений.