Битву под Москвой в год ее 80-летия представят крупным планом

Около 30 тысяч москвичей посетили в этом году музей обороны Москвы при 50-процентном допуске в его залы, и счет посетителям пока не закрыт. В год 80-летия битвы под Москвой музею есть чем заинтересовать не только москвичей и гостей столицы, но и зарубежных зрителей.

Легенды и мифы о знаменитом параде 7 ноября 1941 года, джаз-оркестр раненых в госпитале, редкие экспонаты вроде противопехотных немецких мин, незабываемые детали московского быта военной поры, уникальные коллекции фронтовых рисунков, судьба московского ополчения и отдельных ополченцев - замечательные экспонаты музея обороны Москвы и видео-экскурсии к ним может увидеть всякий желающий в онлайн-формате, но музей открыт и офлайн. По словам заведующей отделом научно-просветительской работы Ксении Наземцевой, пока музей делает ставку на школьников, как на основных посетителей, но к ним уже прибавляются студенты колледжей. В ближайшие годы музей собирается расширять свою аудиторию и за счет детсадовцев ( есть планы принимать посетителей, начиная с 3 лет), и за счет пенсионеров.

"Фишка" музея и секрет его популярности в последнее время - делать выставки, посвященный о той или иной стороне войны, той или иной ее теме. Одна рассказывает о пулеметчиках, вторая - о жизни в оккупированных деревнях, третья о письмах, которые писали московские дети своим папам на фронт. Кто мог бы подумать, что сотрудничество музея с Мосэнерго подарит ему прекрасную тему выставки об электрозащите Москвы при ее обороне.

Но, пожалуй, главная тема выставок в этом году - московское ополчение, страшная судьба тех, кто погиб в трагически-знаменитом Вяземском котле, и прослеживание пути тех, кто вышел из него и воевал дальше, до самого Берлина. Перекличка с другими знаменитыми датами года (например, 80 лет Нюрнбергскому процессу) дает музейщиками возможность найти новые интересные параллели для своих выставок.

- На выставке "Дней и верст особый счет" мы представили фотоснимки из архива военного корреспондента Бориса Вдовенко, - рассказывает заместитель директора музея по научно-методической работе Алексей Лучкин. - Фотографии рассказывают о подготовке бойцов ополчения, строительстве оборонительных рубежей вокруг Москвы. Наследники военкора передали нам нигде до этого не публиковавшиеся снимки, на них можно увидеть все этапы битвы за Москву.

Музей отправил три выставки, посвященные обороне Москвы, в Сербию, Болгарию и Беларусь. Фотокопии выставки выставлялись на бульварах и в парках Москвы.

Отдаленный от центра Москвы, расположенный в Олимпийской деревне музей, чтобы привлечь посетителей, устраивает концерты, видеолекции, онлайн-трансляции, медиа-классы.

- В онлайн можно совершить интересную экскурсию по фондам музея, побывать в нашем "закулисье", - рассказывает старший научный сотрудник музея Екатерина Ромашова, - полистать виртуальный календарь хроники битвы, увидеть неразборчивые письма солдат, и их расшифровку. Посмотреть на фотографии авторов и адресатов писем.