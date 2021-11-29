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Текст:   Сергей Жуков 
11:09 29.11.2021

Цена "квадрата" в элитных новостройках Москвы приблизилась к 2 млн рублей

Фото: Сергей Михеев/ РГ Фото: Сергей Михеев/ РГ
Фото: Сергей Михеев/ РГ

В третьем квартале этого года средняя стоимость квадратного метра в элитных новостройках Тверского района Москвы достигла почти двух миллионов рублей. Об этом сообщает пресс-служба компании "Метриум".

Фото: iStock
Миллион - не деньги: Сколько стоит элитное жилье в Подмосковье

В список самых дорогих районов столицы наряду с Тверским вошли Якиманка и Хамовники, где квадратный метр подорожал примерно на треть только за последние три месяца. Самые доступные элитные новостройки продаются в Пресненском районе. Они оцениваются в 776 тысяч рублей за "квадрат", что на 8% больше, чем три месяца назад. Хотя в минувшем году новое жилье здесь тоже существенно подскочило в цене - на 17%.

- Быстрый рост цен в элитном сегменте связан с явным дисбалансом спроса и предложения на элитном рынке, - рассказала директор управления элитной недвижимости "Метриум Премиум" Анна Раджабова. - Число сделок в высокобюджетном сегменте в третьем квартале 2021 года увеличилось на 20%, а по сравнению с аналогичным периодом 2020 года - в 2,2 раза. При этом предложение новостроек остается дефицитным - мало новых проектов элитного сегмента. К тому же новинки и наиболее ликвидные квартиры и апартаменты предлагаются по предельно высоким ценам и при этом активно раскупаются.

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