Цена "квадрата" в элитных новостройках Москвы приблизилась к 2 млн рублей

В третьем квартале этого года средняя стоимость квадратного метра в элитных новостройках Тверского района Москвы достигла почти двух миллионов рублей. Об этом сообщает пресс-служба компании "Метриум".

В список самых дорогих районов столицы наряду с Тверским вошли Якиманка и Хамовники, где квадратный метр подорожал примерно на треть только за последние три месяца. Самые доступные элитные новостройки продаются в Пресненском районе. Они оцениваются в 776 тысяч рублей за "квадрат", что на 8% больше, чем три месяца назад. Хотя в минувшем году новое жилье здесь тоже существенно подскочило в цене - на 17%.

- Быстрый рост цен в элитном сегменте связан с явным дисбалансом спроса и предложения на элитном рынке, - рассказала директор управления элитной недвижимости "Метриум Премиум" Анна Раджабова. - Число сделок в высокобюджетном сегменте в третьем квартале 2021 года увеличилось на 20%, а по сравнению с аналогичным периодом 2020 года - в 2,2 раза. При этом предложение новостроек остается дефицитным - мало новых проектов элитного сегмента. К тому же новинки и наиболее ликвидные квартиры и апартаменты предлагаются по предельно высоким ценам и при этом активно раскупаются.