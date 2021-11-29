Мошенник в Москве похитил три миллиона рублей, предназначенные для инвестиций

Аферист в социальных сетях запустил агрессивную рекламную компанию, в которой призывал вложить деньги в одну из микрофинансовых организаций под высокие проценты.

Заместитель начальника пресс-службы ГУ МВД России по Москве Екатерина Гузь сообщила, что один из поверивших рекламе людей передал этому человеку личные сбережения в размере более трех миллионов рублей. Выяснилось, что мошенник предложил потерпевшему открыть аккаунт на базе инвестиционной интернет-платформы, получил от него деньги якобы для зачисления на его виртуальный счет. Но эти три миллиона присвоил и распорядился ими по своему усмотрению.

Мошенника задержали сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Москве. Им оказался 44-летний житель столицы. Он взят под домашний арест. Потерять свободу он может на 10 лет.