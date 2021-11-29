В Москве возобновились уличные фестивали

Пандемия в столице идет на спад. Это позволило городу возобновить фестивали цикла "Московские сезоны". Как сообщил мэр Сергей Собянин, совсем скоро откроется традиционное "Путешествие в Рождество". Правда, пройдет этот фестиваль все же в сокращенном формате.

В последний раз "Путешествие в Рождество" в Москве проводилось в сезоне 2019-2020. Спустя всего пару месяцев в Москве после него был зарегистрирован первый случай коронавируса, началась пандемия, последствия которой устраняются до сих пор. Сезон 2019-2020 стал шестым для "Путешествия" по счету и первым по посещаемости. Фестивальные площадки тогда работали семь недель, в общей сложности их посетили 26 миллионов человек.

В конце 2020-го эпидемиологическая ситуация в Москве снова ухудшилась, и власти решили отменить фестиваль. Сегодня на уровне руководства города решено: "Путешествие в Рождество" все-таки проведут. В планах - открытие торговых шале, установка сверкающих инсталляций. А вот проводить концерты и мастер-классы пока не будут - нужно дождаться дальнейшего спада заболеваемости коронавирусом.

Программа "Путешествия в Рождество" еще не обнародована, но подготовка к фестивалю уже началась. Праздничные инсталляции украсили переулки, примыкающие к Тверской улице. На Тверской площади, возле памятника Юрию Долгорукому, где был один из центров рождественских развлечений в прошлые годы, начали монтировать фестивальные шале.

Власти надеются, что "Путешествие в Рождество" удастся провести максимально безопасно. И в дальнейшем в течение этого года по такому образцу устроят и другие фестивали цикла "Московские сезоны", полюбившиеся горожанам и туристам.