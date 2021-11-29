На Москву надвигается ливневый циклон "Бенедикт"

В ближайшие сутки в Москву придет мощный циклон "Бенедикт", который принесет в столичный регион сильные ливни. Такой прогноз в своем Instagram озвучил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

Приход циклона ожидается 30 ноября. В этот день в Москве может выпасть до 23 миллиметров осадков - это 40 процентов от месячной нормы. "Это примерно два ведра воды на квадратный метр", - уточняет Евгений Тишковец.

Интенсивные ливни ожидаются в первой половине дня. А во второй столицу накроет мощный снегопад. По оценкам "Фобоса", это будет самые обильные осадки для этого дня за последние 69 лет.