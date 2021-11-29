QR-коды приведут туристов из Москвы в Троице-Сергиеву лавру

Новые указатели установили в столице. Они показывают путь в Сергиев посад к Троице-Сергиевой лавре. Об этом сообщает портал мэра Москвы.

По данным портала, инициатива установки новых табличек принадлежит комитету по туризму Москвы. Ведь сейчас этот маршрут популярен не только у паломников, но и у обычных туристов. Новая навигация поможет добраться до достопримечательности и посетить по дороге еще ряд памятных мест. Протяженность маршрута составляет порядка 120 километров, из них 23 проходят по улицам столицы. Остальная часть пути пролегает в Подмосковье.

Каждый указатель на пути оснащен специальным QR-кодом, ведущим на одноименную страничку цифрового туристического сервиса Russpass, где собрана информация о достопримечательности и маршруте. Там можно найти Подорожную грамоту - памятный документ, в котором принято отмечать посещение каждого встреченного на пути храма. Грамоту можно распечатать или получить в Иверской часовне на Красной площади, откуда и ведется маршрут.

Сейчас установлено 66 указателей, планируется установить еще 90. Указывать путь они будут вплоть до МКАД. Дальше ориентироваться придется по подмосковным указателям или по карте, размещенной на портале.

Кстати, можно воспользоваться и другими маршрутами, ведущими в лавру. Например, на том же сервисе Russpass есть дополнительный маршрут "От Москвы до Сергиева Посада: по следам древней дороги".