Сергунина: Технопарк "Мосгормаш" завоевал бронзу на международном конкурсе

Объявлены победители международного конкурса среди молодых исследователей и инженеров в области нейротехнологий и искусственного интеллекта NeuroTech CUP. Команда Upgrade Team из детского технопарка "Мосгормаш" заняла третье место по итогам состязания в категории от 14 до 18 лет.

Всего соревновались 85 команд из семи стран. Авторы 14 проектов стали финалистами. "Призовые места в разных возрастных категориях заняли сразу два московских коллектива. Поздравляем ребят!" - сказала заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

Как сообщает портал mos.ru, команда детского технопарка "Мосгормаш" завоевала бронзу в возрастной категории 14-18 лет. Ребята представили свою разработку "Система индивидуальной реабилитации в виртуальной среде".

Проект Российского государственного социального университета "Нейромоделирование и исследование активностей головного мозга, протекающих при принятии решений" занял третье место в категории студентов-инженеров в возрасте от 18 до 30 лет.

Призовой фонд на дальнейшее развитие проекта составил две тысячи долларов. В жюри вошли представители международного сообщества NeuroTechX.

Напомним, что "Мосгормаш" - первый столичный детский технопарк. Он открылся в 2016 году. Сегодня в Москве работает 19 детских технопарков. Они действуют на базе ведущих московских университетов, научных центров и предлагают 400 программ подготовки по 42 направлениям.