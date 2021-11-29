В центре Москвы произошла массовая драка

Шестеро мужчин устроили драку в центре столицы, сообщил агентству "Москва" источник в правоохранительных органах.

Недалеко от автобусной остановки на 1-й Тверской-Ямской улице около 1:00 произошел конфликт между двумя компаниями: в одной из них было двое мужчин, в другой - четверо.

Один из участников драки, 30-летний мужчина, получил тяжелые травмы головы. Его экстренно доставили в больницу. Полиция по подозрению в причастности к драке задержала 28-летнего жителя Подмосковья.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 111 УК РФ "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью". Устанавливаются все обстоятельства и участники конфликта.