В Липецке грузовик наехал на пассажиров автовокзала, есть погибший

Липецкая полиция начала расследование инцидента на городском автовокзале, где грузовик выехал на перрон и врезался в ожидавших посадки пассажиров. Погибла женщина, пострадали еще три человека.

Авария произошла утром в понедельник. Въехавшая в пассажиров "Газель" принадлежит компании "Липецкие автобусные линии", сообщили в администрации региона.

Госпитализированы водитель грузовика и двое его пассажиров. По предварительной информации, водителю стало плохо во время движения, он потерял сознание. Личность погибшей устанавливается.