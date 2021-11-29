В Москве стартовал чемпионат "Московские мастера" по стандартам WorldSkills Russia

В столице открылся десятый юбилейный чемпионат профессионального мастерства "Московские мастера" по стандартам WorldSkills Russia. Об этом сообщает пресс-служба департамента образования и науки Москвы.

На площадки чемпионата выйдут более 6,5 тысячи участников и экспертов. Соревнования станут самыми массовыми в истории движения по международным стандартам Ворлдскиллс - в первом отборочном этапе приняли участие более 27 тысяч человек.

X чемпионат профессионального мастерства "Московские мастера" по стандартам WorldSkills Russia стал рекордным по числу компетенций: участники продемонстрируют свое мастерство в 175 компетенциях в основной возрастной категории от 16 до 22 лет, в соревнованиях по 128 компетенциям примут участие юниоры от 10 до 16 лет.

"Во время подготовки к чемпионату и на площадках "Московских мастеров" участники получают бесценные навыки, которые пригодятся ребятам в будущем,- отметила директор Московского центра развития профессионального образования Ирина Жданова. - Каждый год растет число участников и компетенций чемпионата. Это хорошая тенденция, мы отслеживаем и даже опережаем запросы рынка труда. Чемпионат молодеет, 53% участников десятых "Московских мастеров" - школьники".

35 компетенций на чемпионате будет представлено впервые. Среди них есть компетенции будущего: "Геномная инженерия" и "Летающая роботехника", направления, которые очень важны для города, "Урбанистика - городское планирование" и "Организатор онлайн-мероприятий".

Чемпионат пройдет в очном формате на площадках столичных колледжей с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических требований. Так, будет организовано несколько входов в здания, все участники пройдут термометрию, будет соблюдаться масочный режим.

Соревнования будут продолжаться три недели. Итоги юбилейного чемпионата будут известны в декабре.