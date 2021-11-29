В Москве восстановили 1700 памятников

В Москве прошел четвертый по счету молодежный образовательный форум "Наследие". В этом году он проходил в онлайн-формате. Присоединиться к лекциям и "круглым столам", посвященным проблемам сохранения памятников истории и архитектуры, мог любой желающий на сайте forumnasledie.ru.

В первый день форума урбанисты, архитекторы и реставраторы говорили о роли, которую играют горожане в вопросах сохранения наследия, об интеграции исторических памятников в современную инфраструктуру российских городов. По мнению участников, объекты культурного наследия важно включать в городскую жизнь: обустраивать вокруг них общественные пространства, открывать в исторических зданиях кафе, магазины, музеи, а также проводить фестивали, праздники и другие мероприятия.

Увы, такое случается не всегда, поскольку собственники отреставрированных особняков и усадеб не используют их потенциал на всю катушку. Это не хорошо и не плохо, отмечают эксперты. Иногда важнее, что здание в принципе приведено в порядок, а не забыто на долгие десятилетия. По словам главы столичного департамента культурного наследия Алексея Емельянова, за последние десять лет в городе отреставрированы 1700 памятников. "Безусловно, не каждый из них станет точкой притяжения", - подчеркнул он.

Но есть места, которые после своего обновления притягивают все больше посетителей, добавил Емельянов. В пример он привел Парк Горького, ВДНХ, гастроквартал "Депо" на Лесной улице и Северный речной вокзал. Старейшая в Москве трамвайная остановка, что на севере города, тоже стала популярным местом, хотя этого и мало кто ожидал.