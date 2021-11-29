В оздоровительных лагерях отдохнули 72 тысячи владимирских детей

Во Владимирской области подвели итоги оздоровительной кампании детей и подростков в 2021 году.

В этом году на базе 27 загородных оздоровительных лагерей, 354 лагерей дневного пребывания, шести лагерей труда и отдыха отдохнули более 72 тысяч ребят. Также в области организован круглогодичный отдых детей в санаторно-курортных организациях. На эти цели из областного бюджета было направлено 463,2 миллиона рублей.

Кроме того, второй год подряд муниципальные образования региона получают дотации из областного бюджета на укрепление материально-технической базы и подготовку к летнему периоду 21 загородного оздоровительного лагеря - по одному миллиону рублей на каждый лагерь.

Но основная часть средств бюджетов разных уровней идет на удешевление стоимости путевки, которая определяется органами местного самоуправления или учредителями оздоровительной организации.

Также в этом году, согласно поручению президента РФ, была запущена программа туристического кэшбэка на отдых в детских лагерях. По условиям программы с 25 мая 2021 года родители могли купить путевку своему ребенку и вернуть половину ее стоимости, но не более 20 тысяч рублей. Приобрести путевку можно было на официальном сайте госпрограммы субсидирования мирпутешествий.рф.

В программу субсидирования вошли 11 оздоровительных организаций Владимирской области.